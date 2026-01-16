“光中战役”中的军民情谊印记

在2025年11月中旬的历史性洪灾中，得乐省和盛乡遭到严重淹没，数百所房屋被冲毁或卷走。洪水退去后，“光中战役”随即加快推进，军队、公安力量以及各级党委、地方政府不分昼夜，为灾区群众组织实施住房建设和修缮工作。



2026年初，在受灾严重地区，一批坚固的新房陆续建成并交付使用，不仅保障基本生活条件和防灾安全，也帮助群众尽早安居，逐步恢复稳定生活。



据得乐省人民委员会通报，截至1月12日，在该省的“光中战役”已基本完成。所有892套严重受损、需要修缮的房屋已全部修复；在因倒塌、冲毁需新建的606套住房中，已有529套完工，其余房屋正在加紧施工，力争按计划在最短时间内完成。



在战役实施过程中，军队力量积极参与，协助建设和修缮311套住房；省公安力量参与建设和修缮176套住房。干部、战士与地方政府和群众一道搬运建材、重建家园、昼夜奋战的画面，留下了深刻印象，生动展现了军民鱼水情深。



仅用一个多月时间，数千套新建和修缮住房相继完工，充分体现了整个政治体系在应对自然灾害、保障群众稳定和可持续居住条件方面的高度决心和责任担当。

得乐省领导表示，今后将继续实施支持恢复生产、保障民生的相关政策，同时建议中央有关部门研究、统筹各类支持资源，持续帮助受灾家庭渡过难关。



此前，1月12日，由越南政府副总理胡国勇率领的政府工作代表团走访灾区群众，并与得乐省领导就“光中战役”实施情况进行工作交流。胡国勇要求地方政府及相关力量继续加快进度，按计划将住房交付给民众，同时切实关心人民群众在2026年丙午年春节期间的生活保障。（完）