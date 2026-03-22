充分挖掘自然博物馆旅游发展潜力

开放式知识空间

位于河内市义都坊的越南自然博物馆收藏着近4万件标本，再现了地球约36亿年的生命演化历史。该博物馆成为周末及假期深受欢迎的参观地点。博物馆还组织昆虫标本制作、化石模型铸造、恐龙机器人制作、动物面具绘制等体验活动，成为河内及周边地区学校开展课外教学的重要场所。

在中部地区，位于顺化市苇野坊的中部沿海自然博物馆收藏了数千件反映热带雨林、三江——二桥泻湖以及近海生态系统的标本，并专门设置学习与体验空间，服务学生开展常态化学习研究活动。

在庆和省芽庄市，隶属于海洋学研究院的海洋学博物馆每年接待国内外游客超过50万人次。自2023年以来，该博物馆持续优化专题展陈空间、补充标本，并加强在数字平台上宣传与互动。该博物馆成为了许多学生团和游客到访海滨城市时不可错过的目的地之一。

此外，位于胡志明市西贡坊的越南地质博物馆也是新的亮点。目前，该博物馆收藏超过2万件有关矿物和地质的珍贵标本，包括崑嵩省约16亿年前的结晶岩和长沙群岛潘荣岛的大砗磲化石，吸引了众多热爱科学、地理与地球历史的参观者。

挖掘教育旅游潜力

根据联合国开发计划署（UNDP）的评估，越南是全球16个生物多样性最丰富的国家之一。丰富的森林、高原、泻湖及海洋岛屿生态系统为发展生态旅游和环境教育提供了坚实基础。各自然博物馆及相关科研机构正迎来成为教育体验型旅游目的地的重要机遇。

实践表明，随着基础设施升级改造和体验活动的增加，近年来多家自然博物馆接待游客量明显增长。通过与学校合作，设计结合环境和生物多样性保护内容的主题参观路线正在产生积极效果。

在当今时代，旅游不仅是观光与休闲，更是学习与体验的过程。随着自然博物馆向公众更加开放，每一次参观都可以成为一堂生动的环境教育课，提升公众对环境和生物多样性保护的认知与责任感。这一发展方向契合可持续旅游趋势，为丰富越南旅游产品作出贡献。（完）