充分挖掘世界遗产价值 推动旅游业可持续发展

越南拥有8项物质文化遗产、15项非物质文化遗产、9项文献遗产和3个“全球创意城市”。越南文化丰富多样，对人类文化宝库做出了重要贡献。

保护与发展之间的挑战

近年来，遗产保护和弘扬工作取得了诸多成就。获联合国教科文组织批准的文化遗产大力帮助旅游目的地提高吸引力，打造当地旅游品牌，为改善当地生活，促进可持续发展做出了积极贡献。

广南省会安古镇自成为世界文化遗产后有了积极的变化，成为全国颇具吸引力的旅游品牌，在促进旅游业发展、改善遗产所有者——人民的收入发挥积极作用，同时也为遗产保护和修复工作提供资源等。

宁平省长安名胜群在 2012 年申遗前，全年接待游客仅为100万人次，到 2019 年每年游客接待量多达630万人次。

2019年，仅越南的8个世界文化和自然遗产就接待游客超过2130万人次，其中国际游客1060万人次，门票收入和直接服务费达到3.12万亿越盾（折合人民币8.9亿元）等。

通过努力保护和弘扬遗产价值，越南被认为是有效处理遗产保护、弘扬与旅游和经济可持续发展之间关系的典范。

但在取得许多成就的同时，一些世界遗产仍在面临保护与发展之间的矛盾。

宁平省人民委员会主席范光玉表示，该省根据自身的潜力和优势来确定可持续发展的观点，选择适合“遗产城市”的经济发展模式，消除损害文化遗产和与环境保护相冲突的产业，优化政策机制，确保遗产成为可持续发展的强大动力。

专家们指出，应确保遗产地区人民可持续的生计转型，既要改变劳动力结构，又要保护遗产区。为居住在遗产区的民众创建合适的生计模式。此外，要设立专门机制来保护和修复遗产区内的各工程项目，关注促进生物多样性，促进各地方之间的合作等。

将世界文化遗产转变为发展资源

获得联合国教科文组织推崇的遗产就是吸引投资的目的地，有助于打造地方品牌形象，推动可持续发展。

目前，一些地方在这方面做得很好，例如“一个目的地，七大遗产”的顺化；既是“和平之城”、“创意城市”又拥有世界遗产升龙皇城的河内市等。这一保护和发展方向得到了联合国教科文组织的高度赞赏。

为了保护遗产，促进经济发展，必须制定有力的管理和宣传推广政策，不断创新思维，发挥遗产价值，提升国家地位，充分利用世界遗产称号保护和发挥遗产价值。

在国家层面上，遗产保护和弘扬政策要与经济社会发展政策联系在一起。在地方层面，可将这些政策纳入旅游开发或投资合作战略项目中。此外，需要推广公私伙伴关系模式并加强各方伙伴关系，以保护和促进世界遗产价值。

文化遗产是国家乃至世界的宝贵财富。因此，必须重视制定适当的政策战略，进行合理和及时的投资。（完）