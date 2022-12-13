充分利用《越欧自贸协定》优势 加大对利基市场出口力度

尽管遭受新冠肺炎疫情的影响，但越南与欧洲货物贸易进出口额均持续增长。另外，欧盟是越南的传统市场，《越欧自贸协定》（EVFTA）生效两年后，其他部分利基市场也得到较大关注，这表明越南企业已开始利用EVFTA优势并加大对欧盟地区各利基市场的出口力度。

统计数据显示，EVFTA生效头两年，越南对欧盟年均出口额达417亿美元，较2016-2019年阶段年均出口额增长了24%。仅在2022年前11月，越南对欧盟出口额达约435亿美元，同比增长21%。

专家人士认为，欧盟是一个潜在市场，越南和欧盟商品具有较强的互补性。因此，这是越南企业征服这一市场的良好机会。值得一提的是，尽管EVFTA生效两年内，越南对欧盟出口额呈现积极增长态势，但仅占欧盟27个成员国市场每年进口需求的约2%。

在越南工商联合会（VCCI）代表阮氏秋妆看来，与其他自贸协定相比，EVFTA落地两年后给越南企业带来较早、较佳的机会。

此外，EVFTA还为越南与欧盟27个合作伙伴建立贸易关系敞开机会大门。这是全新的利益。

为了在加大贸易往来和进出口力度过程中充分利用EVFTA乃至各项自贸协定带来的机会，企业须进行适当改变，提升竞争力，确保满足欧盟市场的新需求等。与此同时，仔细了解EVFTA内容和相关规定，把握优惠政策，从而加大对欧盟市场和临近其他利基市场的出口力度等。（完）