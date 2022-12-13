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充分利用《越欧自贸协定》优势 加大对利基市场出口力度

尽管遭受新冠肺炎疫情的影响，但越南与欧洲货物贸易进出口额均持续增长。另外，欧盟是越南的传统市场，《越欧自贸协定》（EVFTA）生效两年后，其他部分利基市场也得到较大关注，这表明越南企业已开始利用EVFTA优势并加大对欧盟地区各利基市场的出口力度。

尽管遭受新冠肺炎疫情的影响，但越南与欧洲货物贸易进出口额均持续增长。另外，欧盟是越南的传统市场，《越欧自贸协定》（EVFTA）生效两年后，其他部分利基市场也得到较大关注，这表明越南企业已开始利用EVFTA优势并加大对欧盟地区各利基市场的出口力度。

 

统计数据显示，EVFTA生效头两年，越南对欧盟年均出口额达417亿美元，较2016-2019年阶段年均出口额增长了24%。仅在2022年前11月，越南对欧盟出口额达约435亿美元，同比增长21%

 

专家人士认为，欧盟是一个潜在市场，越南和欧盟商品具有较强的互补性。因此，这是越南企业征服这一市场的良好机会。值得一提的是，尽管EVFTA生效两年内，越南对欧盟出口额呈现积极增长态势，但仅占欧盟27个成员国市场每年进口需求的约2%

 

在越南工商联合会（VCCI）代表阮氏秋妆看来，与其他自贸协定相比，EVFTA落地两年后给越南企业带来较早、较佳的机会。

 

此外，EVFTA还为越南与欧盟27个合作伙伴建立贸易关系敞开机会大门。这是全新的利益。

 

为了在加大贸易往来和进出口力度过程中充分利用EVFTA乃至各项自贸协定带来的机会，企业须进行适当改变，提升竞争力，确保满足欧盟市场的新需求等。与此同时，仔细了解EVFTA内容和相关规定，把握优惠政策，从而加大对欧盟市场和临近其他利基市场的出口力度等。（完）

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越南政府总理范明政抵达布鲁塞尔出席东盟-欧盟关系45周年纪念峰会并对比利时王国进行正式访问

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在结束对荷兰王国的正式访问之后，当地时间12月13日11时30分，越南政府总理范明政和越南高级代表团已抵达比利时首都布鲁塞尔梅尔斯布鲁克军用机场，开始应欧洲理事会主席夏尔•米歇尔和比利时首相亚历山大•德克罗邀请出席东盟-欧盟关系45周年纪念峰会和对比利时进行正式访问之行。
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