元旦假期全国各地著名旅游景点接待大量游客

* 据河内旅游局的消息，新年假期三天，河内市接待游客量达20.8万人次。其中，国际游客量约达3.8万人次，国内游客量约达17万人次，是去年同期的近三倍。旅游营业总收入约达7790亿越盾。国际游客主要来自日本、中国、英国、美国、德国、韩国、芬兰等国。



* 新年假期三天，广南省会安古镇迎接数万人次游客前来参观旅游，为会安乃至广南省旅游释放出积极信号。



在元旦节喜庆的气氛中，组委会已举行特色的艺术表演活动迎接第一个国际旅游团，向游客送鲜花和礼品，游客还有机会参观越南茶文化和会安祠堂遗迹。



* 越南老街省沙坝市文化信息处公布的报告称，在2023年新年假期，前来沙坝国家旅游区观光旅游的游客量猛增。

这三天内，沙坝接待游客量约达4.2万人次，是去年同期的2.7倍。旅游营业收入约达1260亿越盾，同比增加了逾800亿越盾。



* 据宁平省旅游厅的统计数据显示，元旦假期三天，该省接待游客10.63万人次，其中国际游客达近1.2万人次，平均客房入住率达55%。



2023年，宁平省旅游业力争接待游客450万人次，其中国际游客20万人次，过夜游客86.5万人次，旅游收入达到4.365万亿越盾。（完）