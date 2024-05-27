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“儿童眼中的越南”绘画比赛吸引众多国际学生参加
为向国际友人和旅居匈牙利第二代和第三代越南人推广越南风土人情和文化，组委会提出了绘画比赛的想法，并得到了社区的积极响应。 本次比赛圆满成功，比赛的脸书（Facebook） 页面上参赛作品364 个，访问量达到87867 次，许多匈牙利报纸跟踪报道。
旅居匈牙利越南妇女协会主席潘碧善表示，学生们和其家长已认真了解越南国家、文化和传统价值观。这是在匈牙利推广越南的有效方法。除了匈牙利和越南学生外，来自中国、丹麦和瑞典等国家学生也参赛。
越南驻匈牙利大使阮氏碧草高度评价旅居匈牙利越南妇女协会举办有关越南绘画比赛的倡议。她认为，这是推广越南的有效新方向，同时有利于鼓励学生、教师和学生家长主动了解越南风土人情、传统、名胜古迹和发展。
评选委员会主任莫纳尔·彼得（Molnár Péter）表示，所有提交作品的学生都非常认真地画出自己的作品，可见越南对他们来说非常重要。参赛作品不仅描述了越南的名胜古迹，还展示了越南各民族的典型传统服饰、吸引游客的自然奇观、建筑物和塔楼，同时又具有古老和现代的印记和烙印。
阮氏碧草向获奖的6名学生授予奖状。本次比赛确实拉近了越南与匈牙利人民之间的距离，为培养两国人民之间的关系做出了贡献。（完）