修订《越南合同制境外就业法》：精简手续、加大分权及推进数字化转型

手续改革和数字化转型的成效

据内务部表示，法律实施指导文件体系已相对完备。值得注意的是，第372/2025/NĐ-CP号法令已削减了劳务输出服务活动中约45%的投资经营条件；取消了多项登记、确认手续，转为由企业自行通报、自行负责的机制。

截至2026年6月，全国共有499家企业持有有效许可证。大部分许可证的颁发、延期、调整或收回手续均在电子环境中完成；全流程在线行政审批手续办结率达90%以上。出国劳务人员数据库系统也得到升级，服务于劳动者、企业和合同的管理，有助于提高管理效率、公民保护和在线公共服务提供。

然而，内务部认为，部分手续仍带有较强的“事前审批”色彩，办理时间较长；与国家各数据库的对接和共享尚未同步，影响了管理效率和在线公共服务的提供。

建议缩短审批时间，推进数字化

为解决上述不足，内务部建议按照保留主要政策、聚焦分级分权、精简简化行政手续、推进信息技术应用和数字化转型的方向修改法律。劳务服务经营许可证的颁发时间预计从20个工作日缩短至15个工作日；其他若干手续的办理时间也正在研究缩短。

内务部副部长武战胜表示，法律草案取消劳动力资源准备审批手续，转为由企业主动实施并向地方政府通报的机制；同时加强乡级人民委员会的监督作用。对于中标、承接海外工程的企业以及对外投资的组织和个人，草案也将其从“报告并等待批准”机制转为“通报”机制。此外，草案还取消了组织劳动者赴国外培训、提升职业技能的企业的保证金规定。

推进数字化转型，开发利用国家数据

法律修订草案聚焦于推进数字化转型和国家管理中的数字数据应用；取消了多项证件、越南语翻译件以及已在国家数据库中存有的部分个人证件的公证要求；同时明确通过国家公共服务门户及各互联数字平台在数字环境中实施全部行政手续。

内务部表示，本次法律修订不改变现行各项重大政策，而是集中解决行政审批手续、管理分权和数字化转型中的突出问题，有助于降低合规成本并提升国家管理效能。（完）