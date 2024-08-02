信息技术和半导体芯片将成为越韩潜在的合作领域之一

大韩商工会议所8月1日公布了韩国企业界对韩国-越南经济合作认知度调查结果。此次调查旨在收集关于两国未来经济合作的预期影响和规划的意见。

越通社驻首尔记者报道，此次调查是在7月1日举行的越南与韩国商务论坛上直接进行的，也是在越南政府总理范明政访韩期间进行的活动。

当被问及“未来两国经济合作最具增长潜力的领域”时，两国企业都选择“信息技术/半导体芯片（韩国34.6%、越南39.8%）”为优先领域。在第二个潜在领域，22.3%的韩国企业选择“绿色能源”，20.4%的越南企业选择“金融和金融科技（fintech）”。

对于“当今韩越经济合作带来最大经济价值的领域”，45.5%的韩国企业和42.6%的越南企业一致认为“电力和电子”为领先领域。

高达42.3%的韩国企业认为“扩大投资和贸易”，其中29.1%的企业认为“供应链稳定”是两国经济合作对国民经济的积极影响因素。高达41.2%的越南企业表示“扩大就业”，27.9%的企业表示“促进产业结构调整”为最积极的影响。

KCCI表示，韩国企业对越南投资旨在降低成本并稳定供应链，并期待在国家层面进一步扩大投资和贸易以及稳定供应链。相反，越南企业希望通过与韩国企业合作，提高技术能力并探索新的商业活动，从而增强国内产业结构。

大韩商工会议所副会长朴日俊（Park Il Jun）表示，通过调查可以确认，两国企业界对经济合作产生积极效应的期望，并思考有前景的合作领域。根据未来调查的更具体结果，大韩商工会议所计划与越南有关单位联系，寻找扩大两国经济合作的具体项目。（完）