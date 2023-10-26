信任投票：营造致力于国家和人民的良好风尚

在越南第十五届国会第六次会议期间，越南国会严格按照规定流程对由国会选举或批准的44名任职者进行信任投票，这体现越南国会履职尽责的民主化水平日益提升。

越南国会文化、教育、青少年和儿童委员会前副主席阮曰职强调，“这不是国会第一次进行信任票”。自2013年6月第一次进行信任投票以来，越南国会已对国会选举或批准的职位进行了3次信任投票。这是国会第四次开展这项重要工作。

可以说，国会每次进行信任投票，都会产生积极的效果。因为人们看到，整个政治体系都在对人民负责。这次投票是对信任度高的任职者的鼓舞，也是对信任度低的人的一次提醒。

阮曰职表示，国会代表是人民的代表。国会代表负责任的投票体现了建设健康、廉洁、高效的政治体系的精神，这一点非常重要。在此次投票中，大多数任职者的信任度都很高，“高信任票”的数量远高于“低信任票”的数量。

这是一个好消息，表明全国努力渡过新冠肺炎疫情带来经济衰退的困难。任职者在国会代表面前切实履行好自身职责。

河内市二征夫人郡河城有限责任公司副董事长杜氏八对投票结果表示高度赞赏。她说，投票不仅是代表本人的意愿，更是选民和人民的心声。对任职者进行信任票是为了实现最高目标，即为国家和人民的利益提供服务。

杜氏八表示，此举使任职者看到自己的公信力，自我反省和自我调整。

杜氏八表示，任职者在接受信任投票之后，会认真分析研究自身存在的优势和劣势，从而扬长避短。她相信经过这次信任投票，整个政治体系的任职者将会更加有效地为社会做出贡献，践行敢为、敢想、敢做、敢担当精神。（完）