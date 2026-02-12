保障2026丙午年春节药品供应

为满足病患用药需求，严禁春节期间囤积居奇、哄抬药价，各地卫生部门指导各单位实行24小时药品销售服务，并通过大众媒体广泛公布信息。



越南卫生部药品管理局近日发文，要求各地方及相关单位采取有力措施，保障人民群众就医、用药需求，特别是做好冬春季疫情防控工作，以及满足2026丙午年春节期间用药需要。



据此，药品管理局要求各省市卫生厅局指导区内医院、疾病控制中心及医疗机构紧急制定并实施药品采购计划，确保药品储备充足、供应及时，坚决杜绝药品短缺现象，保障群众看病就医用药需求；确保药品质量优良、价格合理。



各单位须重点保障急救用药、防疫药品供应，特别是春节期间的就医用药需求，以及冬春季常见病的治疗药物。



医疗机构负责人须切实履行职责，保障本单位急救及诊疗用药的质量与供应；按规定组织院内夜间售药服务。



各单位须协调相关部门，加强对药品生产经营企业及进口单位在药品生产、经营、进口等方面的监督检查。严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为。



各医院须组织24小时药品销售服务，并通过大众媒体广泛公布相关信息，及时满足患者用药需求。要安排专职人员在春节假期值班，密切关注疫情形势，确保药品供应。



药品管理局同时要求卫生部直属医院主动联系药品供应单位，下达订单、跟进交货进度，如出现缺药风险须紧急补充采购。



各药品生产、进口企业要增加货源供应，制定并落实药品供应计划以满足群众诊疗需求，接到医疗机构订单后须紧急调配充足药品，不得借春节之机哄抬药价。



据预测，季节性常见病治疗药物、维生素矿物质、增强免疫力产品以及疫苗等品类将出现显著的消费需求，其中因换季期间出行与接触频率增加，流感疫苗的需求尤为突出。

