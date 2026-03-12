保障被暂押、羁押人员的选举权：彰显人文关怀与法律至上精神

在第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举筹备过程中，宁平省始终周密部署相关工作，确保符合条件的公民都能够依法行使选举权。其中，为被暂押、羁押人员参与投票创造条件，也受到有关职能部门的重视和落实，既保障公民的选举权，也体现了法律的人文关怀与法治精神。



在宁平省公安厅第一看守所，该单位已通过多种形式向被暂押、羁押人员开展选举法律法规宣传和普及，确保符合条件的人员都能够依法行使选举权。同时，单位主动准备必要条件，让该群体安全、有序地参加投票。



第一看守所周密、严谨的准备工作，不仅保障了公民的选举权，也体现了羁押管理工作中的人文精神与尊法守法意识。



宁平省公安厅第二看守所也与地方政府密切配合开展选举工作，制定好确保选举全过程绝对安全的方案。投票流程设计科学、便捷，并严格遵循《选举法》相关规定。单位还加强羁押管理，主动解决各类可能出现的问题，确保选举活动民主、依法、安全、节约地进行。



目前，宁平省共有三所看守所，约有1400名选民。根据选举法律规定，省公安厅已主动、同步实施多项措施，保障被暂押、羁押人员依法行使选举权。相关准备工作都及早开展、组织严密，在确保符合程序规定的同时，维护各羁押场所的安全与秩序。



宁平省公安厅副厅长表示，保障被暂押、羁押人员的选举权是选举筹备工作中的一项重要任务，旨在确保所有符合条件的公民依法行使选举权。



宁平省公安厅同步推进各项措施，不仅有效保障了被暂押、羁押人员的选举权，也进一步彰显了越南法律的民主性、权威性与人文性。（完）