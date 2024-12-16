保障能源安全 服务国家发展目标

据《越南之声》，2024年，越南经济各领域取得令人瞩目的增长。能源领域在国家这一成就中发挥着重要作用。为了实现政府提出的2025年经济增长率要达到8%的目标，首要任务之一是要继续确保能源安全。

太阳能能源是包括越南在内的各国可持续发展的关键和决定性因素。确保能源安全一向是各国发展战略的优先事项。





经济的能源需求

越南电力集团（EVN）的信息显示，2011年至2020年期间，越南电力需求年均增长近10%，预计今后10年将增长两倍。

据测算，经济每增长1%，电力需求就增加1.5%。2024年，越南未出现缺电，尽管消耗量比2023年增加约11-13%。在全球投资下降的背景下，确保电力充足为吸引FDI做出了非常重要的贡献。2024年越南FDI到位率创多年来最高。 GDP增速达到7%以上。随着未来几年的增长，电力需求将至少增长10%左右，以保障生产、服务人民生活、巩固投资者信心。



为确保电力充足做好准备

近日，第十五届国会第八次会议决定继续实施搁置了8年的宁顺省核电投资项目。发展核电有助于实现电力供应多元化、保障能源安全和能源绿色转型，帮助越南兑现在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方会议上做出的到2050年实现净零排放的承诺。

实施这一核电项目也是越南培养高素质人力资源、提高国家科技实力、参与全球核电产业供应链、并借此学习和掌握未来世界核技术的机会。

越共中央总书记苏林 12月5日在与宁顺省省委常委举行工作会议时强调：“党和国家将确保选择最好的核技术、最好的咨询伙伴、培训最好的管理人才，以确保这一国家能源工程安全有效运行，不仅造福当代人，也造福子孙后代。”

为确保电力供应充足和国家能源安全，特别是在国家正处于工业化、现代化进程的背景下，必须早做准备、从远准备。据测算，2025年，随着电力需求增长约12%至13%，要增加发电量约2200至2500兆瓦。在政府有力指导下，采取及早和从远解决措施，2025年电力供应将基本满足需求。

越南政府总理范明政12月8日在河内举行的广平省广泽至兴安省浦诺500千伏三回输电线路项目投建总结会议上强调：“要实现两位数增长，电力增长要高出1.5倍，要实现国家工业化、现代化，要有突破精神。第二，要应用创新科技特别是电力人工智能、云计算、物联网发展电力工业。第三，延续电力工人在人民和企业心中本领坚强的美好形象。我十分希望2025年取得的成绩好于2024年，并继续避免电力短缺。”

在2026年至2030年阶段，政府总理要求工贸部，企业、集团和总公司国有资本管理委员会根据电力需求年均增长12%至14%的预测，拟定和部署发电、用电负荷、配电、经济高效用电、合理电价等方案，避免任何情况下发生电力短缺。

随着越南经济的强劲增长以及气候变化和能源需求的增加，需要构建新的能源结构，既满足国内需求，又尽量减少对化石燃料的依赖。确保能源充足将有助于越南实现国家发展目标。（完）