保留传统春节“灵魂”的人

随着现代生活节奏，越南人过年逐渐变得现实，并有着多种新娱乐活动。然而，在日常生活中，仍有人通过保留春联、春节民间游戏等活动来保持旧时春节的“灵魂”。

这一行动看起来非常简单，但实际上，其改变了“当今的传统春节几乎只是专门给老人”的观念。

通过茶温轮渡来到安江省隆川市美和乡，在当地人的热情带路下，我们来到了书法老人胡富桂（平时叫做小桂）的家。在一栋南方特色浓郁的房间里，脸上露出慈祥而真诚笑容的一位消瘦老人迎接了我们。谈到春联故事，桂先生与我们分享道：“我从7岁开始学习国语，9岁时，我父亲让我们几个兄弟学习儒家文字。用了13年我才能够自信地写春联”。

为了保留春节写对联的美俗，桂先生已扮演着一位真正的书法老人的角色。40年来，每逢腊月十五，桂先生又坐在黎明原街上，摆设墨水和红纸写春节对联。“写春联是我血液里根深蒂固的习惯。不管多忙，我还是会安排时间坐下来，写一些春联给人们带回家过年时摆设让春节更有年味儿”。

为了希望再现旧时春节的温暖而神圣的气氛，芹苴市丐冷郡黎平坊安平地区的阮明日先生已采取了自己的做法来保留旧时春节“灵魂”。阮明日先生称，他以前住的地方很荒凉。2018年春节，他征求巷子里的住户的意见，旨在重现旧时春节的场景，并将其命名为“翁整街”（phố Ông Chảnh）。

在翁整街的空间里，参观者可以看到旧时春节的熟悉场面，如门廊上挂着红色的鞭炮，春节各位母亲经常用来做菜供奉祖先的柴炉，一锅富有南方传统风味的粽子，全家围坐在柴炉旁看粽子，体现出团聚的愿望，屋前梅花盛开，书法老人提笔开春等景象。这一切场面使翁整街的空间显得格外特别，让旧时春节的气氛在很多人的潜意识里不再是怀旧了。“当初刚有这个构想，我只是想美化社区，希望在保护民族文化特色的行程中重现一个充满古老传统美的春节。希望其将帮助更多的年轻人了解春节”，阮明日先生称道。

也许，一位书法老人春节“献字”还是一条翁整街将无法表达存在于许多人潜意识中的旧时春节之美，但这将是一个帮助当今年轻一代更加了解我们祖先的旧时春节，从此让年轻一代对传统春节“驻足”。（来源：《人民军队报》）