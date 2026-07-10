保持增长势头 夯实绿色发展基础

尽管受到地缘政治波动、全球贸易压力等因素的影响，2026年上半年，越南农业与环境部门仍保持了积极的增长势头。这一成果不仅反映了农业生产的稳步复苏，也体现了该行业结构朝着绿色化、现代化、提升附加值和竞争力方向调整所取得的成效。

生产率和价值实现突破

越南农业与环境部副部长邓玉叠表示，2026年上半年，由于紧密跟踪市场变化，主动调控生产，及时破解体制和政策方面的堵点，农业增长3.57%、林业增长3.98%、渔业增长4.88%。这些数据表明，在全球市场依旧充满变数的背景下，农业继续成为国民经济的重要支柱。

在种植业，生产活动继续保持稳定。2026年冬春季作物基本完成收获，产量达2045万吨，同比增长0.4%。其中，一项突出亮点是九龙江三角洲100万公顷优质、低排放稻米与绿色增长协同发展项目（简称百万公顷水稻项目）的实施。农业与环境部种植与植物保护局副局长黎青松表示，截至目前，九龙江三角洲地区所有地方均已出台百万公顷水稻项目实施方案，采用可持续耕作模式的种植面积超过37.9万公顷，完成既定计划的110%以上。这种模式不仅提升水稻种植户收入，还使每公顷减少约3至4吨二氧化碳当量排放，为推动农业绿色发展并提升越南大米在国际市场上的地位作出了积极贡献。

畜牧业继续成为该行业发展的亮点，生猪存栏量增长2.2%，家禽存栏量增长3.1%；生猪出栏肉产量约286万吨，同比增长4.8%；家禽肉产量约130万吨，同比增长5.6%。水产养殖继续成为增长的主要动力，产量约300万吨，同比增长5.7%等。

在河内市，2026年上半年农林渔业增长约3.42%，对全市地区生产总值（GRDP）增长作出了积极贡献。河内市继续推进种植业结构调整，提高土地利用效率。春季稻谷单产达到每公顷6450公斤，增长0.7%；玉米单产达每公顷5480公斤，增长4.2%。值得关注的是，蔬菜、花卉和观赏植物种植面积增长4.1%，主要集中在采用高新技术、越南优良农业规范标准(VietGAP)、国际优良农业规范标准(GlobalGap)及有机农业模式的生产区。



加快完善制度体系 拓展市场空间

进入2026年下半年，农业与环境部门将继续把完善体制和政策体系作为重点；深入推进行政审批制度改革、数字化转型以及国家数据库和行业数据库建设。与此同时，加快公共投资项目资金拨付进度，完善组织机构，提升国家管理效能，加强纪律建设。此外，推动农业绿色可持续发展，提高防灾减灾能力和应对气候变化水平等。

政府副总理胡国勇要求，农业与环境部门力争2026年实现4%以上的增长速度。为此，须重点完善体制机制和政策，特别是涉及土地、资源、环境、海洋岛屿等领域的相关规定；同时，加快各项规划的编制和完善工作，尽快提请政府总理审批。

胡国勇强调，农业与环境部门须切实指导农林水产品生产、加工和出口活动，严格执行欧盟委员会（EC）所提出的各项建议，主动做好迎接下一轮检查的各项准备工作，力争尽早解除欧盟委员会对越南水产品实施的“黄牌”警告。

2026年上半年取得的成果表明，农业继续彰显其作为国民经济支柱的重要作用。（完）