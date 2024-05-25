保护芽庄湾旅游资源 促进旅游业可持续发展

芽庄——海湾城市

芽庄市市委书记胡文梦表示，旅游业是重要的经济部门，增长率最高，旅游和服务总收入比2009年增长了53倍以上。2016年，芽庄市接待过夜游客420万人次，截至2019年底，芽庄接待游客650万人次。后疫情时代，芽庄市乃至庆和省旅游业正在快速复苏。 2023年，庆和省接待游客700万人次，其中，芽庄市接待游客人数占了约70%。

芽庄旅游业的快速发展得益于芽庄湾带来的价值。芽庄湾是世界上最美丽的海湾之一，由19个大大小小的岛屿组成，创造出既雄伟又富有诗意的景观。这个地方还保留了许多与自然密切相关的独特文化遗产价值。目前，全市有国家级文物保护单位4处，省级文物保护单位35处；2项国家级非物质文化遗产是婆那加塔节和求渔节。

越南渔业协会常委会副主席周回博士表示，芽庄湾是芽庄市海洋岛屿的亮点。从2003年至今，庆和省已树立起与芽庄市乃至庆和省海洋旅游相结合的庆和省芽庄海洋节品牌。最近，该省还举办海洋旅游联欢会，婆那加塔传统节、燕窝节等活动，吸引大量国内外游客前来探索、体验。

将发展与可持续保护相结合

尽管芽庄海岛旅游硕果累累，特别是在开发高端度假村、举办众多文化旅游活动、各类海上和海底探险、娱乐等方面，但沿海和岛屿旅游的基础设施发展仍面临着诸多挑战，特别是导致沉积物增多以及海洋环境恶化等问题。

原海洋研究院院长武士俊副教授表示，芽庄湾珊瑚和其他珊瑚礁生物的多样性创造了令人惊叹的水下景观，这也是大自然赋予庆和省芽庄的特殊资源。珊瑚礁在丰富水产资源、为水生生物创造繁殖环境方面也发挥着重要作用。

武士俊提出将芽庄湾自然保护工作与旅游可持续发展相结合的解决方案时表示，首先，要明确保护与发展的可持续性目标是一致的。资源开发旨在确保社区的可持续生计以及企业的长期利益。需要充分意思到，自然资源并不是取之不尽、用之不竭的，因此需要确保可持续开发利用因素。

庆和省省委副书记、人民委员会主席阮晋尊强调，为了合理、优化、和谐、可持续地开发、利用和部署过程中的潜力和优势，芽庄市需要制定和实施适当的机制和政策，确保科学性和实用价值和保护。芽庄市需要多方面关注海洋海岛问题，在保护、弘扬和开发海洋海岛的价值和潜力方面有更有效的措施。（完）