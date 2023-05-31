保护古代制陶工艺 促进宁平省旅游业可持续发展

考古研究发现并评价，大约8000-9000年前，陶器出现在宁平省，被认为是该地区乃至世界上最早的陶器。充分意识到各处遗产的价值，多年来，该省特别重视研究和考古工作；同时，也有多措并举，以保存和提升陶器的价值。

宁平是一片有许多史前人类居住在石灰岩洞穴中的古老之地。特别是，他们发明了赤陶器。安莫县安成乡的满薄考古遗址发现的古代文物展现了灿烂的文化，成为越南北部史前陶器巅峰的重要组成部分。后来，尤其是丁朝和前黎朝初期，浦八陶业发展迅速。

越南学和科学发展研究院原院长范洪东教授强调，宁平陶器是该地区乃至世界上最早的陶瓷之一。经过不同的历史时期，宁平一直扮演着越南陶器中心的角色。他说，宁平的陶器不断发展，既有东南亚不同地区陶器的共同特点，又有宁平独有的特点。这是宁平需要发展成为文化产业特色产品的巨大文化资本，为宁平省乃至全国可持续发展提供服务。

在失传近一千年后，在各职能部门、当地政府和企业的积极努力下，宁平陶瓷业得以恢复。由于得到优惠贷款的支持、OCOP产品品牌建设和推广，如今浦八陶器重新夺回自己的位置。目前，浦八陶器以精巧的产品闻名于世，其业被评为全国工农业典型产品，成为在传统陶瓷市场肯定其品牌的敲门砖。

宁平省人民委员会常务副主席宋光辰表示，提升宁平陶器的价值，不仅能保护祖先的宝贵遗产，还能有效利用其来促进经济可持续发展，以及提升当地传统手工艺村的价值。宋光辰说，今后，该省将责成省文化与体育厅为满薄考古遗址（陶业祠堂）建成旅游目的地建言献策。同时，宁平省继续采取有效措施，促进浦八陶器村发展，以及打造具有宁平文化特色的旅游产品。（完）