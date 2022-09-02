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保护世界文化和自然遗产公约：弘扬遗产价值 提高越南地位
此外，越南有8处遗产被联合国教科文组织列入世界文化和自然遗产名录。与此同时，根据联合国教科文组织《世界记忆计划》，越南在亚太地区和世界范围有7项文献遗产。越南还有9个世界生物圈保护区。值得关注的是，顺化古都、会安古镇、下龙湾等自获UNESCO承认后游客量逐年增加，为当地经济社会发展作出积极贡献。
除了加入1972 年《公约》以外，越南还参加了联合国教科文组织《保护非物质文化遗产的公约》（2003年公约）、《保护和促进文化表现形式多样性公约》（2005公约），并即将加入《水下文化遗产保护公约》（2001年公约）等。
1987年以来，越南在保护和提升世界文化和自然遗产价值的意识、理论和实践方面取得了重要进展。这体现在文化遗产的法律体系及各级世界遗产管理机构不断完善。各地政府优先为遗产调动资源，最大力度争取国际社会对世界遗产保护工作的支持和帮助等。
越南一直是《1972 年公约》的一个负责任的、有信誉的成员，始终履行其成员义务，得到国际社会的认可和好评。
在 2022 年 7 月举行的《2003 年公约》缔约国第九届大会上，越南以最高票数当选UNESCO保护非物质文化遗产委员会（2022-2026）。这表明越南的声望和地位日益提高。
9月6日，越南文体育旅游部、宁平省人民委员会和越南联合国教科文组织国家委员会将联合举行《1972年公约》50周年暨越南加入该公约35周年庆祝活动。本次活动将展示出越南乃至国际社会在促进《公约》实施方面的贡献与责任，同时强调越南在《公约》机制中的地位，以及加强越南与联合国教科文组织合作的重要性。（完）