保加利亚高度评价与越南的合作潜力

6月3日，越南驻保加利亚特命全权大使阮氏明月向保加利亚总统鲁门·拉德夫（Rumen Radev）递交国家主席梁强的国书。



在随后举行的会见中，保加利亚总统鲁门·拉德夫对两国关系近年来的新发展表示高兴；高度评价与越南在多个领域的合作潜力，并希望双边贸易额将继续增长。他强调，双方在经济、贸易和投资的合作潜力仍有待挖掘，双方应重视并深化这些领域的合作关系。拉德夫重申，保加利亚始终将越南视为值得信赖、真诚且忠实的朋友；曾在保加利亚生活、工作和学习过的越南人为当前两国间的高度互信和密切关系作出了重要贡献。

阮氏明月强调，越保之间的传统友谊与多方面合作关系正在日益积极发展，尤其是自2024年11月拉德夫总统对越南进行访问之后更进一步。她重申，越南始终重视推动与保加利亚的双边关系，以加强与中东欧地区乃至欧盟的合作。



阮氏明月表示，将与保加利亚有关机构紧密配合，尽最大努力为推动两国关系全面、务实发展作出贡献，特别是在加强高层互访与促进双边经济贸易合作方面。此外，为庆祝两国建交75周年，双方正紧密协作，计划于7月3日在索非亚以线上线下结合的方式举行“越保经济合作论坛”。（完）