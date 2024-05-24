俄越友好协会会员荣获越南的友谊勋章

据越南国家主席2023年12月27日签发的决定，越南向俄越友好协会两位副主席蕾吉娜·布达瑞娜（Regina Budarina）和弗拉基米尔·鲁维莫夫（Vladimir Ruvimov）以及协会执行委员会四名委员授予友谊勋章。



越俄友好协会常务副主席郑国庆在仪式上宣读了国家主席的勋章颁授决定，其中对在厚植两国传统友谊，深化双方合作关系以及增进互相了解方面做出巨大贡献的6名成员给予充分认可。在授勋者当中有在战争时期给予越南帮助的军事专家，越南语教师，东方学教授等。



越南驻俄罗斯大使邓明魁与越南友好组织联合会主席潘英山向俄越友好协会会员颁发友谊勋章。图自越通社

越南友好组织联合会主席潘英山回顾了越南与苏联于1950年1月30日建立外交关系这一历史性里程碑。这种关系由胡志明主席夯实基础并由越南和前苏联与当今俄罗斯人民继承和发展，双方一向保持深厚感情与高度信任。越南党、国家和人民永远铭记苏联与俄罗斯国家和人民在过去民族解放斗争和当今建国卫国事业所给予越南的全面、重大、纯洁无私的帮助。



潘英山对俄越友好协会积极开展活动，大力推广越南形象和双边关系，促进民间交流；同时开展关于科学、教育、文化、社会等领域的具有重大意义的民间外交活动给予充分认可。越俄双方关系中的各重要里程碑都有越俄与俄越友好协会及其会员的具体烙印。



俄越友好协会副主席弗拉基米尔·鲁维莫夫表示，他对过去与越南人民并肩同行，共同度过战争时期的艰难岁月，帮助越南人民结束战争，争取国家和平与自由感到自豪。（完）