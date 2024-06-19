俄罗斯驻越大使：普京访越为越俄合作关系发展注入动力

俄罗斯总统普京对越进行国事访问前夕，俄罗斯驻越特命全权大使贝兹德科（Bezdetko）对普京此访和越俄关系做出了评价。



应越共中央总书记阮富仲的邀请，俄总统普京从2024年6月19日至20日对越南进行国事访问，这也是外交访问的最高级别。



贝兹德科透露，普京将率领联邦和地区级领导和大型企业代表团团长对越南进行国事访问。



按计划，此访期间，普京将与越南领导举行会谈和会晤；出席毕业于前苏联与俄罗斯各所院校的越南代表见面会。预计，双方将通过联合声明，同时签署高等教育、司法、海关制度、医疗、能源等领域的合作文件以及深化科学组织或机构之间的合作等。



贝兹德科强调，普京此访是在纪念《越南和俄罗斯友好关系基本原则条约》签署30周年之际进行的。这项历史性文件标志着越俄多个领域合作关系进入新发展阶段，为推动越俄关系提升为全面战略伙伴关系奠定基础等。



*促进双边合作多元化发展



贝兹德科强调，越俄合作关系三十年来不断向深度和广度拓展，双边合作关系也日益多元化发展。2001年，越俄签署关于建立战略伙伴关系的声明；到2012年，越俄战略伙伴关系升级为全面战略伙伴关系。两国建立了各层级定期政治对话机制，构建经贸、科技和人文等领域良好互动沟通机制。



两国领导人之间的直接对话一向是增强政治互信的契机，特别是在全球政治和经济格局发生深刻变化的背景下。即使新冠肺炎疫情爆发期间所有联系都要采取线上方式，但俄罗斯和越南领导人仍然定期商讨双边议程框架下最紧迫的问题。



普京曾经四次访越，其中对越进行两次正式访问（2001年和2013年），两次赴越出席APEC领导人会议（2006年和2017年）。2023年，两国领导人也保持频繁互访和接触。



本着高层互访的良好基础，贝兹德科强调，普京此访旨在为推动越俄多个领域合作关系向前发展注入动力；其中把重点放在深化经济、投资、科技、教育与培训、文化与旅游、人道主义救援、国防安全等传统领域合作关系。



提及两国在地区和国际问题上的合作关系时，贝兹德科表示，在新的国际形势下，俄罗斯“向东看”政策正在成为具有长远决定性意义的方向之一。在此背景下，俄罗斯希望继续加强与该地区重要国家和国际组织，主要是与东盟之间多方面伙伴关系，首先是保持东盟在地区问题上的核心作用。



俄罗斯愿在国际舞台上，特别是联合国与以东盟为中心的框架内与越南密切协作配合；采取共同方案来解决时代的紧迫性问题；坚持主权平等、互不干涉内政、国际关系的正当性与合法性等基本原则。



俄罗斯支持加强亚欧经济联盟、上海合作组织与东盟等各首要组织之间的多平台合作关系，旨在加强经济合作，建立大欧亚伙伴 关系等。



*扩大合作潜力



贝兹德科表示，推进越俄双边关系提质升级与多元化发展的潜力巨大。俄罗斯希望两国在能源、工业生产、科学技术、教育培训、国防安全、经贸投资等领域开展务实合作；坚定落实各项高层和最高层协议。



在贝兹德科看来，当务之急是确保广义上的和平与安全；打击恐怖主义、跨国犯罪、毒品犯罪；现有和新兴的挑战和威胁等。



在贝兹德科强调，俄罗斯愿在清洁能源、脱碳等领域同越南开展合作，愿向越南提供安全、稳定、清洁电能领域的最现代的技术，包括核电。



普京曾多次提及越俄两国数十年来的密切关系。贝兹德科强调，两国在几乎所有领域上的合作经验丰富，政治对话层次高、范围广，民间交流日趋活跃，发展方向相似。这些因素都是进一步发展双边关系、不断巩固和发展俄越全面战略伙伴关系的可靠基础。（完）