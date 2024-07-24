俄罗斯驻越大使根纳季·贝兹德科：阮富仲总书记是俄罗斯的伟大朋友



惊悉越共中央总书记阮富仲逝世后，根纳季·贝兹德科向阮富仲总书记家眷和越南领导人及人民表示无限哀悼和深切问候。



他强调，“惊悉为越南祖国无私奉献一生的杰出领导人——越共中央总书记阮富仲已经与世长辞，我们谨向越南全国人民表示哀悼”。他相信子孙后代将铭记阮富仲总书记为国家发展事业及提高越南在当代世界的作用和影响力作出的贡献，并心怀感激。



对于阮富仲总书记在巩固与加强两国全面战略伙伴关系中发挥的作用，根纳季·贝兹德科强调，“俄罗斯人首先会记住阮富仲同志是俄罗斯的伟大朋友，是清楚地了解俄罗斯悠久历史和文化的人。阮富仲总书记在担任党和国家不同职务时，一直坚定支持加强俄越全面战略伙伴关系。阮富仲总书记为加强双边、地区和国际框架内多方面合作做了很多事情”。



根纳季·贝兹德科表示，阮富仲同志多次率领越南高层代表团访问俄罗斯。在这些访问之旅中，两国已达成重要协议，迄今为止，这些协议仍然有助于确定两国在能源和燃料、贸易和投资、国防安全、教育和人力资源培训、科技、文化和旅游等关键领域上的务实合作方向。



谈到俄罗斯总统普京最近对越南的访问时，根纳季·贝兹德科强调：“我们高度赞赏阮富仲总书记与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京于2024年6月20日在河内举行会谈的成果。会谈彰显了双方的共同精神，在新地缘政治条件下进一步拓展两国合作，同时凸显了两国和两国人民传统友谊、团结互助的持久性”。



至于阮富仲总书记为越南对外政策作出的贡献，根纳季·贝兹德科认为，“作为一名经验丰富政治家的阮富仲同志了解如何确定优先事项并看处主要问题。”他认为，阮富仲总书记一直努力推动越南发展成为世界和地区现代和自主的实力中心。阮富仲总书记“竹式外交”路线获得世界的承认和尊重。



根纳季·贝兹德科认为，目前，在世界发生深刻变化与既定合作机制逐渐失去效力的背景下，基于国际社会全体成员繁荣发展的利益以及和平友谊、睦邻友好和互相理解的外交政策显得尤为必要。根纳季·贝兹德科相信，阮富仲同志的政治遗产在他与世长辞几十年后仍将成为人们关注的话题。（完）