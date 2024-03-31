俄罗斯读者对越通社的《越南画报》很感兴趣

3月30日，越通社驻莫斯科代表机构代表在造访东盟中心时，将越通社一种刊物——《越南画报》印刷版送给该中心。科杜诺娃表示，《越南画报》已向该中心读者提供了与丰富多样话题有关的信息，从旅游等大众热门话题到战争等更深层次的话题。



她对《越南画报》上报道关于传统文化和艺术主题给予好评。她透露，尽管年轻人对越南当代艺术面貌很感兴趣，但他们很难在各种平台上找到有关此领域的信息。



科杜诺娃高兴地承认，有时因《越南画报》上的图片太美了，让她只想赴越南亲眼看观看。她感谢越通社和作者们带来了优美的作品以及对该中心的关注。



科尔杜诺娃表示，很少有国家通讯社像越通社一样以多种语言发布出版物，通常只用英语和本国语言。 这为五大洲读者打造了获取有关这一亚洲国家的官方和多样化信息的渠道，从而增进对拥有开放、友善政策，美好且人道的传统以及令人自豪的融入和发展成就的越南的了解。（完）