俄罗斯联邦政府总理米舒斯京抵达河内 开始对越南进行正式访问

政府办公厅主任、部长陈文山，外交部副部长黎氏秋姮、越南驻俄罗斯大使邓明魁，俄罗斯驻越南大使根纳季•贝兹德科（Gennady Stepanovich Bezdetko）以及大使馆工作人员等来到机场迎接米舒斯京一行。

陪同米舒斯京访问越南的有：政府副总理阿列克谢·洛格维诺维奇·奥维尔丘克，政府副总理、越俄政府间经贸与科技委员会俄方主席德米特里·切尔尼申科，俄罗斯驻越南大使根纳季•贝兹德科，工贸部部长安东·安德烈耶维奇·阿利哈诺夫，文化部部长奥尔加·柳比莫娃，经济发展部部长马克西姆·雷谢特尼科夫，财政部部长安东·格尔马诺维奇·西卢安诺夫，俄罗斯数字发展、通信与传媒部部长马克苏特∙沙达耶夫，涅涅茨自治区区长Bezdudniy Yury Vasilievich等。此外还有外交部、能源部、交通运输部，教育部，科学与高等教育部、农业部等部副部长，俄罗斯原子能公司、俄罗斯联邦中央银行和俄罗斯军事技术合作局领导等。

米舒斯京总理出生于1966年，曾担任俄罗斯国家税务局副局长，负责税务事务副部长，俄罗斯土地管理局领导，俄罗斯联邦经济特区管理机构领导，UFG Capital Partners集团总裁，俄罗斯联邦税务局局长等职务。2020年1月16日，米舒斯京被任命为俄罗斯联邦政府总理。

这是米舒斯京首次访问越南。据越南驻俄罗斯大使邓明魁，此次访问表明两国重视传统友好关系，展现出继续巩固和加强全面战略伙伴关系的决心。此访也是两国领导会见，就各重要问题、未来各大战略方向进行讨论并达成一致，明确从经贸、能源、科技到教育、文化和国防安全等重要合作领域的良好机会。

此次访问也是双方核查，讨论和寻找推动合作的措施，就涉及能源、工业等领域重要合作项目实施进度进行讨论的良机，为推动越俄两国关系发展注入动力。（完）