俄罗斯联邦总统普京与越共中央总书记苏林通电话

普京热烈祝贺越共中央委员会、中央政治局和苏林个人获大会信任当选为新一届领导班子成员，并认为，这是一次重要的政治事件，确定了越南未来发展方向，提出了宏伟目标，并通过了各项重要决策、任务和措施，以推动越南在新时期实现快速、可持续发展，在2045年成为高收入发达国家。



普京强调，再次当选越共中央总书记，肯定了苏林同志的政治威望，以及在制定经济社会可持续发展战略决策，维护国家利益并提升越南国际地位方面的重要贡献。



苏林表示，历届大会期间，越南一直获得传统友好朋友的关心和支持，其中包括前苏联和今日的俄罗斯联邦。越共十四大已胜利闭幕，完成了重大历史使命，总结了十三大决议的执行情况，评估了40年革新事业的成就及政治纲领和经济社会发展战略的实施成果。大会不仅确定了未来五年的目标、方向和任务，还就新时期越南民族的未来和命运等具有战略意义的问题作出了决定。



大会强调，将继续在越南共产党的领导下，坚持民族独立和社会主义的目标；确立以知识经济、数字经济、绿色经济、循环经济为基础的新增长模式，充分发挥各经济领域的功能与作用，加强整党建党，建设纯洁、强大的政治体系。

越共中央总书记苏林与俄罗斯联邦总统普京通电话。图自越通社

大会确定"外交与融入国际"结合国防安全是重要和经常性的任务，坚持独立自主、多边化、多样化、自强、和平、友好、合作与发展的外交路线。



苏林强调，越南历来将俄罗斯视为越南在欧洲最可信赖和最重要的伙伴之一，希望两国友好合作关系持续本着全面战略伙伴关系精神持续发展。



普京强调，俄罗斯特别重视基于75年传统友谊的俄越全面战略伙伴关系。俄罗斯联邦将继续密切协调，全面加强双边关系，造福两国人民，确保亚太地区稳定与安全。



借此机会，普京感谢苏林和越南高级代表团出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。



双方一致同意，本着相互了解、相互尊重和利益和谐的精神，以建设、开放的态度进行交流，进而提升传统领域的合作水平并拓展至有潜力的新领域。



借此机会，普京诚挚邀请苏林在适当时候访问俄罗斯。苏林愉快地接受了邀请，同时也邀请普京早日访问越南。（完）