俄罗斯经济专家积极评价越南经济现状

值此2023年即将到来之际，越通社驻俄罗斯记者就越南

经济现状

对俄罗斯科学翰林院越南与东盟事务研究中心领导弗拉基米尔·马济林（Vladimir Mazyrin）进行了采访。

弗拉基米尔·马济林表示，在新冠肺炎疫情消退后不久，世界面临通货膨胀、能源危机和地缘政治竞争等诸多挑战的背景下，越南经济继续保持良好增长并高于东南亚其他国家水平是一个积极的迹象。 这也表明越南经济的稳定和乐观。

在谈到助力越南保持经济增长动力的因素时，弗拉基米尔·马济林表示，最值得注意的一点是越南保持良好的资本流入，因为投资者一直寻求稳定的投资环境。弗拉基米尔·马济林认为，保持越南经济高速增长的第二个因素是企业，特别是跨国企业向越南转移生产线。该专家还提到越南共产党在革新时期灵活的宏观调控政策，将国家调控与市场机制相结合。 这有助于保持稳定并确保良好的经济发展。

然而，弗拉基米尔·马济林也认为，包括能源和粮食危机在内的地缘政治冲突因素的影响仍在持续，并将影响到2023年越南经济。此外，其认为，由于乌克兰冲突，欧洲危机日趋严重，可能影响越南商品向欧洲的出口，欧洲进口需求也将下降。

弗拉基米尔·马济林认为，一年以来，越南的通货膨胀率一直处于较低水平。 这在宏观经济学方面带来了良好的效果。 然而，他警告称，由于全球通货膨胀率高，这种现象可能是暂时的。

在当今经济面临诸多挑战的背景下，弗拉基米尔·马济林表示，越南有很多的合作伙伴可以选择，尤其是在东亚地区，因为从总体上看，该地区各国的经济前景良好。 因此，弗拉基米尔·马济林认为，对越南乃至东盟国家来说，扩大贸易是必要和重要的。（完）