俄罗斯期待与越南、马来西亚发展旅游合作

俄罗斯旅游业联盟副主席德米特里·戈林（Dmitry Gorin）在接受《消息报》采访时表示，随着赴俄旅游需求不断增长，俄罗斯将继续推动免签政策，并扩大电子签证的签发数量。



近期，越南政府已决定对包括俄罗斯在内的12个国家的免签政策延长至2028年3月14日。根据该政策，游客可在越南合法停留45天，期满后需申请电子签证。俄经济发展部指出，对俄罗斯游客的免签待遇目前仍属临时措施，未来可能不会延续。在这一背景下，加强与越南的双向旅游合作被视为一项颇具收益的投资。



目前，双方旅游合作进展顺利。越南航空公司计划于5月恢复莫斯科—河内航线的定期航班。旅行社业界普遍认为，越南航空的回归将为俄越双向旅游市场创造更多机遇。



与此同时，俄罗斯也在积极推进针对个人游客的免签安排。例如，俄罗斯近期已与缅甸达成双边免签协议。缅甸外长丹瑞（Than Swey）表示，该协议预计将在一至两个月内正式签署。此外，俄经济发展部透露，俄罗斯正与马来西亚就类似协议进行磋商。



俄旅游业联盟副主席德米特里·戈林表示，随着俄罗斯游客对东南亚旅游的兴趣日益浓厚，该地区各国前往俄罗斯的旅游需求也在不断增加。对于仍有限制的国家，俄罗斯将继续推动免签进程，同时增加电子签证签发量，并延长游客在俄停留时间，以促进旅游往来。（完）



越通社