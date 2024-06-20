俄罗斯总统普京圆满结束对越南的国事访问

20日晚，俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京和俄罗斯联邦高级代表团已离开首都河内，圆满结束对越南的国事访问。



越共中央书记处书记、中央对外部部长黎怀忠，越共中央委员、政府副总理、越俄政府间经贸和科技合作委员会越方主席陈红河，越共中央委员、国家主席办公厅主任黎庆海，越共中央委员、河内市人民委员会主席陈士青，越南驻俄罗斯大使邓明魁，俄罗斯驻越南大使根纳季·别兹杰特科等来到机场送行普京总统一行。

在访问越南期间，普京总统已前往胡志明主席陵墓敬献花圈，并瞻仰胡志明主席遗容；来到位于北山路上的英雄烈士纪念碑敬献花圈。



访问越南期间，普京总统已同越共中央总书记阮富仲和国家主席苏林举行会谈；分别会见政府总理范明政和国会主席陈青敏。



阮富仲总书记高度评价普京恰逢越俄友好关系基本原则条约（1994~2024年）》签署30周年和2015年两国将纪念建交75周年之际第五次访问越南。



阮富仲总书记强调，越南始终重视苏联，包括此前的俄罗斯和当今的俄联邦所向越南两场争取独立、实现国家统一斗争以及当前建设和捍卫国家事业提供宝贵的帮助和支持。阮富仲总书记强调，越南始终重视对俄传统关系和全面战略伙伴关系，是越南对外政策中德头等优先之一。越南支持俄罗斯为国际社会的共同事项做出积极贡献，俄罗斯“向东看“政策，同时坚信一个和平、独立、强大、地位和威望日益提高的越南国家也符合俄罗斯在亚太地区乃至世界的长期利益。



阮富仲总书记还就开展独立、自主、多样化、多边化对外关系其中包括大力巩固与周边国家的关系，进一步深化与各战略伙伴、全面伙伴和其他重要伙伴的双边合作关系的对外路线与普京交换看法。越南一贯落实“四不”国防路线。

越南希望普京总统和俄罗斯继续关注和大力支持维护东海和平、稳定、安全，航行与飞越安全和自由，越南正当权益，基于包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法以和平方式解决东海上各争端，实施《东海各方行为宣言》（DOC），尽早达成有效力、实质性的《东海行为准则》（COC）。



强调越南是俄罗斯可信赖的朋友和伙伴；两国关系已经受时间考验；发展同越南的全面战略伙伴关系是俄罗斯亚太政策中的优先方向，相信此访将为两国关系注入新动力。



普京总统高度评价越南近40年来在以阮富仲总书记为首的越南共产党领导下取得的巨大成就，在国际舞台上的地位不断提高。



两国领导人对越俄在政治外交、经济贸易、国防安全、民间交流等领域的合作关系持续向前发展感到满意，就推动双方关系全面有效发展的各大方向和措施深入交换了意见。 双方同意进一步增进彼此信任和相互了解，推动两国各层级互访与交流，促进贸易、投资、科技、国防安全，尤其是能源、石油与天然气领域的合作。两国领导人还同意推动农业、教育培训、文化、旅游、人文交流、地方合作等其他重要领域的合作。双方高度评价旅俄越南人为两国关系作出的贡献。



值此机会，双方发表了关于在《越俄友好关系基本原则条约》实施30周年取得成果的基础上深化两国全面战略伙伴关系的联合声明，高度评价两国关系取得的重要成就，强调加强合作，推动越俄传统友好和全面战略伙伴关系的各项原则和各大方向，为两国人民带来长期利益，致力于地区乃至世界和平、安全和可持续发展。



访问越南期间，普京总统与越南国家主席苏林共同会见了越俄友好协会领导和历届在俄越南留学生代表。苏林已为普京总统举行晚宴，招待来访的普京总统。此前，苏林和普京总统共同见证了两国在教育培训、交通、司法、海关、金融、科技等领域的一系列双边合作文件的交换。普京总统此次访越之行是在越俄关系良好、快速、全面发展的背景下进行的，是互利平等的合作典范，有利于地区和世界和平、合作与发展。此访意义重大，有助于进一步深化越俄各领域全面战略伙伴关系，贯彻落实两国全面战略伙伴关系2030年远景的联合声明。



普京总统此次访问具有非常重要的意义，进一步深化越俄在各个领域的全面战略伙伴关系，特别是在两国正在努力实现《关于2030年全面战略伙伴关系愿景》联合声明的背景下其意义更重大。（完）