俄罗斯学者：越共十四大标志着越南民族“奋发图强纪元”的开端





托洛拉亚认为，越共十四大将把越南的发展质量推向一个新的高度，从“世界工厂”模式转向致力成为高科技强国的阶段。他评价，越南完成组织机构和行政区划的精简调整是一项重要举措，展现了强大的改革决心。



分析大会文件后，托洛拉亚指出，越南明确确立了从粗放型增长模式向基于科技、创新和数字化转型的集约型增长模式转变的方向。现代化的体制机制和高质量的人力资源被视为基础，而绿色、可持续发展、循环经济和适应气候变化则成为强制性要求。



托洛拉亚认为，一个值得注意的亮点是制度思维的成熟，越南将体制视为“突破中的突破”，主动应对陷入中等收入陷阱的风险。明确宣布废除“特批”机制，加强透明度并推动“自下而上”的治理方式，向国内外投资者发出了关于实质性改革决心的明确信号。



此外，“双重转型”的导向，即结合知识经济、数字经济、绿色经济和循环经济，表明越南不再依赖廉价劳动力优势，而是专注于提高生产率、质量和附加值。全面推进数字化转型，建设数字政府、数字经济、数字社会被确定为关键支柱。



在外交方面，托洛拉亚认为，越南将继续奉行灵活路线，但在新纪元将更加主动和有力实施。从俄罗斯的视角来看，越共十四大的成果既带来了合作机遇，也对合作质量提出了新的要求，越南的合作伙伴需要转向技术转让、生产本土化和确保技术主权。



对于越俄关系，托洛拉亚预测双边合作将拓展至技术转让、参与数字化项目和绿色转型等新领域，从而推动两国关系超越传统的政治友好框架，在新纪元迈向更加务实和可持续的合作。（完）