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俄罗斯媒体高度评价越南“竹式外交”的价值
越南共产党中央委员会已故总书记阮富仲曾经强调，“我国从未有过如此宏伟的基业、潜力、国际地位与威望”。阮富仲提出“竹式外交”理念，其中将越南外交政策比喻为竹子，竹根稳固、竹身结实、竹枝柔韧。他强调，在当前世界政治困难和动荡的情况下，“竹式外交”对于保护越南社会主义祖国的利益是必要的。 文章指出，在独立的越南历史长河中，越南共产党将对外阵线视为革命斗争的最重要组成部分，不仅是致力于独立和自主，而确保越南民族逐步发展和迈向社会主义未来。今天，外交部门在保护越南民族利益方面发挥着先锋作用。
越南共产党的主要文件将党际外交、公共外交和民间外交视为对外政策的三大支柱。越南共产党与来自115个国家的253个政党建立了关系。
文章认为，本着“竹式外交”方针，越南在平等互利合作的原则上与所有愿意合作的国家建立合作关系。越南还参加政府间组织和国际组织以及多边经贸合作框架，其帮助越南进出口额和引进外商直接投资大幅增长，致力于促进经济增长。
另外，越南高度重视发展民间外交活动，其任务是向外国公众介绍越南的成就，宣传越南具有吸引力形象，为越南发展事业争取外部资源。例如，在越南党、国家和国会领导人对俄罗斯进行访问时经常与俄越友好协会成员和曾经在越南工作的苏联专家组织代表会面活动。（完）