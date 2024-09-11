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俄罗斯媒体纷纷报道越南国会主席陈青敏访俄
俄罗斯《生意人报》网站（Kommersant.ru）称，越南国会领导人表示愿推动与俄罗斯在各领域的合作关系，造福两国人民，促进地区及世界的和平、稳定与和平发展。普京总统向越共中央总书记、国家主席苏林转达了良好祝愿。普京总统还就三号风暴造成的严重损失向越南表示慰问。
俄罗斯《论据与事实》（Aif.ru）和《愿景》（Vzglyad.ru）两家报纸在报道越南国会主席陈青敏与俄罗斯总统普京会晤时都使用了相同的标题，即“总统感谢越南国会陈青敏在河内的热烈欢迎”。
信息网站Lenta.ru报道称，越南国会主席陈青敏表示希望继续欢迎俄罗斯领导人访问越南，视俄罗斯为主要战略伙伴之一。
俄罗斯ura.news网站援引俄罗斯外交学院国际关系副教授彼得·茨维托夫（Petr Tsvetov）的评价称，就这一外交礼节而言，普京总统在克里姆林宫接见越南国会主席陈青敏体现了俄罗斯与越南的特殊关系。目前，越南的外交政策与俄罗斯关系密切，与其他一些仅存在经济关系的伙伴不同，越南与俄罗斯同时发展政治、技术、军事和人文关系。
俄共新闻网站kprf.ru也报道了越南国会主席陈青敏与俄罗斯联邦共产党主席久加诺夫会晤（Gennady Ziuganov）的消息和大量照片，强调了越南和俄罗斯两国民族之间的友谊的始终和温暖。（完）