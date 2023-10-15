俄罗斯国家杜马主席沃洛金抵达河内 开始对越南进行正式访问

15日下午，俄罗斯国家杜马（议会下院）主席维亚切斯拉夫·沃洛金（Vyacheslav Victorovich Volodin）和俄罗斯联邦代表团抵达河内内排机场，开始应越南国会主席王廷惠邀请从10月15日至16日对越南进行正式访问之旅。

越南国会副主席阮克定、国会对外委员会主任武海河、俄罗斯驻越大使根纳季`贝兹德科（Gennady Bezdetko）前往机场迎接维亚切斯拉夫·沃洛金到访。

陪同维亚切斯拉夫·沃洛金访越的是俄罗斯国家杜马第一副主席伊万·梅利尼科夫（Melnikov Ivan Ivanovich），俄罗斯联邦国家杜马副主席亚历山大·巴巴科夫（Babakov Alexander Mikhailovich），俄罗斯自由民主党主席、国家杜马国际事务委员会主席列昂尼德·斯卢茨基（ Slutskiy Leonid Eduardovich）等。

俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金1964年2月4日出生于萨拉托夫州。

沃洛金曾当选萨拉托夫市和萨拉托夫州议员，曾任萨拉托夫州杜马副主席、萨拉托夫市副市长、萨拉托夫州副州长。

2021年10月至今，维亚切斯拉夫·沃洛金继续当选第八届俄国家杜马主席。（完）