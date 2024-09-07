俄罗斯和越南是战略伙伴和真正的朋友

此前，越南国会主席陈青敏在河内会见俄罗斯联邦总统普京时曾经阐述了其对进一步发展两国议会关系问题的想法和看法。他强调，越南始终珍视与俄罗斯的传统友谊和全面战略伙伴关系，越南人民一向铭记前苏联和俄罗斯的真诚支持和帮助。对俄关系具有战略重要性，俄罗斯是“越南外交政策中最重要的伙伴之一”。



在庆祝俄罗斯联邦与越南友好关系基本原则条约签署30周年背景下所发表关于进一步深化全面战略伙伴关系的联合声明中，双方提到了扩大两国议会合作的重要性。



文章作者表示，越南国会主席陈青敏此次访问，是加强两国全面关系、扩大俄罗斯与亚太地区各国政治和经济联系的重要发展步骤。



文章称，目前，越南作为地区大国在世界上的影响力日益增强。随着越南共产党第十三次代表大会所确定的目标的成功实现，越南的国际声誉不断提高。



作者援引越共中央委员、越南科学翰林院主席韶文明的话报道，两国在建立互利关系有着坚实可靠的基础。他说，这一趋势不仅造福于人民，也为整个亚洲地区营造和平、友好、稳定的氛围。作者强调，这也是越南国会主席访问俄罗斯的目的。访问期间，双方将对双边关系未来的极其重要的问题进行全面考虑和讨论。



陈青敏在访问前夕表示，越南愿与俄罗斯深化各领域合作，为两国带来共同利益，致力维护世界和平与稳定。他相信，议会间合作是发展两国传统友好合作关系的坚实基础之一。



为推动普京总统近期访问越南期间作出的承诺，文章作者认为，能源和交通、信息技术和农业、科研和高等教育、贸易、投资、金融和银行等领域的合作需要法律支持。作者认为，旅游合作将成为两国关键的合作领域。此外，双方在教育领域的合作将继续向前发展。（完）

越通社