俄罗斯向越南移交“加加林斯基教授”号科学研究船

越共中央委员、中央军委委员、国防部副部长、越俄政府间关于越俄热带中心联合委员会共同主席黄春战上将，俄教育科学部副部长、越俄政府间关于越俄热带中心联合委员会共同主席莫吉廖夫斯基·康斯坦丁·伊里奇（Mogilevskiy Konstantin Ilich）出席仪式。



“加加林斯基教授”号科学研究船的任务是开展海洋研究，具备在深海和远海区域作业的能力。这将开启新篇章，使两国科学家能够探索此前尚未研究的海域，从而加深对海洋生态系统、生物多样性及海洋资源的认知，并借此提出保护、恢复和可持续利用海洋资源的解决方案。



参加研究船交接仪式的代表们。图自《人民军报》

黄春战上将强调，“加加林斯基教授”号科学研究船交接仪式在越共中央总书记苏林对俄罗斯进行正式访问之后举行，因此具有重要意义，有助于落实两国领导人关于继续推动双边合作关系的共识，同时也体现了双方继续支持越俄热带中心发挥其潜力与效能的承诺。



黄春战上将重申，这艘科研船不仅是越俄合作的新象征，更是两国科学家共同在海上工作的共同家园，有助于进一步深化越俄传统友谊和全面战略伙伴关系。这份礼物不仅体现了两国深厚的友谊，而且已成为激励两国科学家持续为双方利益贡献智慧与力量的重要动力。



* 同日上午，黄春战上将一行已前往设在符拉迪沃斯托克市的胡志明主席雕像敬献花圈。（完）