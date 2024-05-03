俄罗斯卫国战争胜利79周年纪念典礼和“不朽军团”游行活动在河内举行

俄罗斯驻越大使根纳季.贝兹德科（G.S. Bezdetko）在纪念典礼上强调了前苏联（现为独立国家联合体）人民卫国战争的意义。根纳季·贝兹德科指出，1945年卫国战争期间打败法西斯主义从根本上改变了世界地图，翻开了人类历史新的一页，标志着世界殖民体系最终崩溃瓦解。

俄罗斯驻越大使根纳季.贝兹德科。图自越通社

根纳季·贝兹德科重温了在1941年至1945年间与苏联人民并肩作战的越南士兵所做出的巨大贡献。他们的名字已永远铭刻在位于莫斯科郊区的《记忆之路》纪念馆。值此机会，根纳季·贝兹德科也珍惜越南人民在争取民族独立、国家统一斗争中的牺牲与付出，从而取得历史性胜利，即奠边府战役胜利日和南方解放、国家统一日。

越俄友好协会常务副主席郑国庆强调了前苏联、现为俄罗斯与越南之间的传统关系。在卫国战争中，越南志愿军已同苏联人民并肩作战，保护首都莫斯科。在越南抗美战争中，许多苏联专家已向越南人民提供切实帮助。这是两个民族之间值得保护的优良传统。

纪念典礼举办之前，代表们一同参加了“不朽军团”游行活动。这是俄罗斯和世界上许多国家人民为缅怀在卫国战争中牺牲的人而举办的活动。（完）