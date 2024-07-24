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俄罗斯共产党主席久加诺夫：阮富仲总书记——胡志明主席事业的继承者
据久加诺夫的评价，成为越南党和国家的领导人的阮富仲同志是“严厉、有原则、始终如一的领导人”，是优秀的政治活动家和杰出领导人，真正的马克思主义者和实践理论家。久加诺夫对阮富仲总书记的逝世向越南党和人民表示深切哀悼，他说，“感谢越南人民培养出一位才华横溢、知识渊博、勤奋真诚、值得尊敬的共产党领导人”。
久加诺夫认为，阮富仲总书记已继承了胡志明主席的事业，成功将越南发展成为现代且蓬勃发展的国家，实现了“罕见”的高经济增长率，是近年来确保经济渡过世界危机而稳定增长的少数经济体之一。在阮富仲总书记的领导下，越南共产党领导全国在经济社会方面取得了卓越的成就。越南已成为在困难和复杂条件下可持续发展的典范。久加诺夫强调，越南领导人和人民在实施经济发展计划、国际一体化、维持和发展国际关系、与包括俄罗斯联邦在内传统伙伴的合作方面的团结和决心。
久加诺夫评价说，越南“竹子外交” 之所以成功首先是因为它是对世界进程的理解，是我们每个人对地位和作用的认识。
回顾今年6月他陪同俄罗斯总统访问越南之旅时，久加诺夫表示，两国最高领导人的互信是确保成功落实所签署协议的因素。他高兴地向阮富仲总书记授予列宁奖，对阮富仲同志为社会公平、人文和进步，社会主义建设事业，巩固越俄友谊所做出贡献给予认可。
久加诺夫认为，越南在越南共产党和阮富仲总书记的领导下所取得的成就显示出越南共产党培养了值得担任国家重要职务的人才。
他强调，阮富仲总书记为子孙后代留下了宝贵的遗产，即理论著作、文章、思想著作和创作思想等。这是有才华、勇敢、热爱劳动的越南民族的稳固基础。（完）