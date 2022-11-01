俄罗斯专家：阮富仲总书记访华具有特别重要的意义

越通社驻俄罗斯记者报道，俄罗斯本地发行量很高的《独立报》的电子版和纸质版10月31日发表了国际政治分析专家格里高利·特罗菲姆丘克（Grigory Trofimchuk）有关越共中央总书记阮富仲访华的文章。

格里高利•特罗菲姆丘克认为，阮富仲总书记此次访华具有特别重要的意义，因为这是习近平再次连任中共中央总书记后的第一次国际会晤，也是越共十三大以来阮富仲总书记首次出访。此次会晤表明越中关系正在迈上新台阶。

关于双边合作，特罗菲姆丘克强调了越中政党关系。依他的看法，尽管遭受新冠肺炎疫情造成的障碍，但越南共产党和中国共产党仍然灵活高效地运作。2020-2022年间，阮富仲与习近平通了四次电话。

特罗菲姆丘克表示，两党之间的积极关系，是两国开展有效、务实合作的便利条件。在疫情爆发期间，越中贸易往来仍保持正增长势头。越南自2016年以来连续成为中国在东盟第一大贸易伙伴，自2020年起成为中国在世界上第六大贸易伙伴。2021年，越中双边贸易额达1659亿美元，与2020年相比增长了24.6%。2022年前8月，两国进出口金额同比增长10.8%。医疗卫生、疾病防控领域作，尤其是新冠疫情防控方面的合作，是双边关系中的重要环节。（完）