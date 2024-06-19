俄学者相信普京访越之旅将为两国关系带来新发展动力

在俄罗斯总统弗拉迪米尔·普京（Vladimir Putin）对越南进行国事访问前夕，越通社驻莫斯科记者对莫斯科国立大学亚非学院教授、越南学研究者马克西姆·桑纳伯格（Maxim Syunnerberg ）进行了采访。马克西姆·桑纳伯格在接受采访时以对越南的广泛了解，从历史的角度分享了他对此次访问以及越俄关系的积极评估。

马克西姆·桑纳伯格表示，2024年是纪念《越南和俄罗斯友好关系基本原则条约》签署30周年，为两国在新发展时期中的关系奠定法律基础。越南真正是俄罗斯在东南亚地区的重要伙伴，也是俄罗斯在亚洲的战略伙伴之一。

马克西姆·桑纳伯格指出，包括胡志明主席在内的许多越南革命者曾经在俄罗斯就读。俄罗斯永不忘记曾在1941年莫斯科保卫战中已加入苏联红军的越南志愿军，以及与纳粹德国进行战斗的越南志愿军的巨大贡献。

在1954年日内瓦会议上，苏联在讨论关于临时军事分界线时起到重要作用。苏联在抗美时期中为越南给予了巨大的帮助。1978年，苏联与越南签署了《友好与合作协议》。其后，越南进入了和平、迅速发展和深广融入国际社会的时期。2001年，普京总统首次对越南进行访问，为越俄关系在二十一世纪初期的发展注入巨大动力。俄罗斯领导人已四次访问越南，从2024年6月19日至20日进行的国事访问将是第五次。

越南也是普京在今年5月初第五次就任俄罗斯总统后首批访问的国家之一。各位国家元首的每次访问都被期待为双边关系注入新的动力。马克西姆·桑纳伯格相信，凭借普京总统在越南人民心中以及在与越南关系中所留下的美好形象，此次访问为越俄关系带来的动力将异常特别。（完）