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俄媒：越南是东盟的旗帜
俄罗斯新闻网 Infox.ru最近发表了俄罗斯外交政策、国防和安全专家Grigory Trofimchuk的署名文章，题为“越南——东盟的旗帜”，认为越南已居于东南亚国家联盟的领导地位。
越通社驻俄罗斯记者报道，文章认为，随着2014年开始俄罗斯和西方的紧张关系日渐升级，俄罗斯宣布了以打开亚洲大门为目的的“东进政策”。其中，东盟是一个重要的合作伙伴，这一点从最近通过的“2021-2025 年俄罗斯联邦与东盟国家全面战略合作伙伴关系行动计划”完全得以体现。
作者表示，越南不仅是东盟的主要旗帜之一，而且用实证明了它的领导作用，成为地区事务的核心玩家和解决这些问题的“钥匙”。越南的优势在于它在国际舞台上的声誉和地位不断提高，具有有吸引力的商业环境、稳定的政治环境和可预测的外交政策。
他认为，越南在整个地区建立和平稳定环境方面的建设性的和一贯的立场，包括东海的争端问题是越南适应现代地缘政治形势的重要因素。他还高度评价越南在与中国就东海问题达成共识的过程中所发挥的作用，特别是通过两国共产党的指导以达成具体的协议。这不仅有助于消除亚洲发生重大战争的风险，而且为社会主义思想的发展开辟了新的阶段。
作者还表示，即使在人权等敏感问题上，越南也做出了重大贡献，联合国对此给予了积极评价。（完）
越通社驻俄罗斯记者报道，文章认为，随着2014年开始俄罗斯和西方的紧张关系日渐升级，俄罗斯宣布了以打开亚洲大门为目的的“东进政策”。其中，东盟是一个重要的合作伙伴，这一点从最近通过的“2021-2025 年俄罗斯联邦与东盟国家全面战略合作伙伴关系行动计划”完全得以体现。
作者表示，越南不仅是东盟的主要旗帜之一，而且用实证明了它的领导作用，成为地区事务的核心玩家和解决这些问题的“钥匙”。越南的优势在于它在国际舞台上的声誉和地位不断提高，具有有吸引力的商业环境、稳定的政治环境和可预测的外交政策。
他认为，越南在整个地区建立和平稳定环境方面的建设性的和一贯的立场，包括东海的争端问题是越南适应现代地缘政治形势的重要因素。他还高度评价越南在与中国就东海问题达成共识的过程中所发挥的作用，特别是通过两国共产党的指导以达成具体的协议。这不仅有助于消除亚洲发生重大战争的风险，而且为社会主义思想的发展开辟了新的阶段。
作者还表示，即使在人权等敏感问题上，越南也做出了重大贡献，联合国对此给予了积极评价。（完）