新闻
俄印朝日等国家领导人向越南新任国家主席武文赏致贺电和贺信
*印度总统德劳帕迪·穆尔穆在贺信中祝贺武文赏同志，并强调，自胡志明主席时代，越印关系源远流长、牢固团结和友谊，越印关系不断得到加强，努力发展成为各领域的全面战略伙伴。劳帕迪·穆尔穆希望与越南国家主席武文赏在2020年签署的《越南–印度面向繁荣、和平和人民的共同愿景声明》的基础上，进一步促进双边关系。
*朝鲜国务委员会委员长金正恩在贺电中强调，武文赏同志当选越南社会主义共和国主席，体现了越南共产党和全越南人民的高度信任；肯定两党两国的传统友谊在今后将继续发展壮大；并祝愿武文赏同志在充满责任感的新岗位上取得许多重要成就。
*日本首相岸田文雄在贺电中对越南国家主席武文赏表示热烈祝贺，并相信，日本亲密且重要的朋友—武文赏阁下就任越南国家主席一职将有助于深化两国关系。同时期待，未来与武文赏阁下共同努力，推动两国关系迈上新台阶。
*意大利总统塞尔吉奥·马塔雷拉在贺信中对越南国家主席武文赏表示热烈祝贺，并相信意大利和越南将抓住机遇，在今后进一步加强战略伙伴与合作关系。
*蒙古总统乌赫那·呼日勒苏赫，阿拉伯联合酋长国总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬，阿联酋阿联酋副总统、总理穆罕默德分别向越南社会主义共和国主席武文赏致贺电。（完）