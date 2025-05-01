俄专家高度评价越南的发展之路

据越通社驻俄罗斯记者报道，4月29日，俄罗斯权威媒体平台—— Avrora广播电台在其多个播出平台上举行了一场题为“统一50年后的现代越南及越俄关系重点”的专家对话节目。节目嘉宾为国际政治分析家格里戈里·特罗菲姆丘克（Grigory Trofimchuk），他是曾获得2021年第七届越南对外新闻奖一等奖的《越南腾飞》一书的作者。

此次对话节目在越南热烈庆祝南方解放、国家统一50周年（1975年4月30日—2025年4月30日），以及越俄建交75周年的背景下举行，因此具有特殊意义。

在节目中，特罗菲姆丘克强调，越南正日益巩固其在东盟、亚太经合组织（APEC）、联合国等地区与国际组织中的地位，展现出负责任与建设性的外交风格。最有力的证明是越南曾两次当选联合国安理会非常任理事国（2008-2009年和2020-2021年任期）。

在双边关系方面，越南始终是俄罗斯联邦始终如一的可靠朋友，越南人民始终铭记前苏联以及当今俄罗斯联邦给予的宝贵援助。特罗菲姆丘克强调，越南不仅是俄罗斯联邦的全面战略伙伴，还可以被列为俄罗斯最可信赖的三大国家之一。正因双方关系的高度互信，越共中央总书记苏林将于今年5月出席反法西斯战争胜利80周年庆典并对俄罗斯进行正式访问，此访对两国关系具有极其重大的政治意义。

特罗菲姆丘克指出，得益于“革新”政策和积极主动的融入国际战略，越南经济50年来发生了翻天覆地的变化。国家统一后，越南人口迅速增长，发展成为一个拥有超过1亿人口的巨大市场，吸引了全球各地投资者的关注。凭借雄厚的内生动力、安全透明的投资环境，越南如今已成为东南亚地区最具活力的经济体之一，预计2025年GDP将突破5000亿美元。

这位俄专家认为，越南决定重启核电站建设项目是完全正确且受到民众支持的战略选择，有望为越南经济注入新动力。国际货币基金组织（IMF）和多家国际机构预测，到2030年，越南将跻身全球贸易增长最快的30个经济体行列。（完）