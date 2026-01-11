促进零售业可持续发展

这是近五年来的高增长率，反映了购买力的快速恢复以及消费者对国内市场的信心。

值得注意的是，越南现代化分销基础设施不断得到改造升级，目前拥有约1300家超市和280个商业中心。同时，电子商务平台和社交媒体蓬勃发展，交易规模达到320亿美元，约占市场总收入的12%。

这些因素有助于提升消费者的购物体验，逐渐成为国内贸易和零售业实现突破性发展、提升与国外零售商竞争能力的重要动力。同时，使国内商业零售市场更好地抵御全球波动，反映了经济正从传统向现代转型的活力，为组织供应链、区域联动和产品消费连接创造了便利。

然而，仍存在一些“瓶颈”影响越南零售市场的稳定性。其中，最明显的问题是分销网络发展不均衡，在农村、低收入地区，消费主要依赖如小规模集市等传统渠道，而服务质量和客户体验不高。物流和电子支付基础设施仍不完善，效率低下，行政审批流程复杂，场地租赁成本高等。

国内零售企业的竞争力虽有所改善，但与外资企业相比，在规模、财务能力、现代技术应用和企业管理能力方面仍有差距。不正当竞争、假冒伪劣商品泛滥、市场信息不透明以及消费者保护不力等问题，也是导致国内市场易受冲击的巨大障碍。

为解决上述不足，国家管理机关需迅速简化行政审批流程，以降低经营成本，继续投资物流、交通和电子支付基础设施，特别是在偏远地区，有效监管市场以打击假冒商品和保护消费者。对于零售企业，应鼓励应用线上线下结合的商业模式，拓展未开发区域，提升服务质量和人员培训。

物流企业需加强数字化投资，优化路线，建设跨区域冷库，与分销中心连接，降低成本并提高支持零售的效率，以适应零售市场发展战略。从而，迈向可持续、透明的国内商业市场，更好地满足民众的商品需求，提升国内市场抵御世界波动的韧性。（完）