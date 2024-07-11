越南海岸线长达3260公里，拥有4000个大大小小的岛礁，另外还有很多美不胜收的海湾、海滩，尤其是大船可靠岸停泊的许多深水港，因此邮轮旅游市场开发潜力有待挖掘。



皇家加勒比集团称，在东南亚地区，越南、泰国和新加坡是受国际邮轮乘客青睐的三个目的地。实际上，邮轮旅游近期正成为发展蓬勃的旅游方式之一，为推动绿色经济增长和提升越南的国际旅游品牌作出贡献。



据越南国家旅游局的报告，2024年前两个月，越南接待乘坐邮轮的外国游客9.07万人次，同比增加6倍。



越南坚江省富国岛今年2月份连续接待包括法国五星级庞洛雅克卡地亚号邮轮在内的3艘国际邮轮。广宁省下龙市之所以是值得受关注的目的地，是因为乘坐邮轮前来此地的乘客人数日益增多。



2024年1月份，承载欧洲、美国、中国游客2万人次的13艘邮轮已在下龙国际客运港停泊。预计承载8万外国游客的60艘邮轮在2024年内在下龙国际客运港停泊。



自2024年起，庆和省芽庄市已接待15艘次邮轮。其中有的超级油轮承载4000名游客。岘港市、顺化市预计在2024年内接待40至45艘次邮轮。这些成绩单已彰显越南邮轮旅游模式的巨大潜力。



然而，专家们认为，邮轮旅游模式尚未发挥预期效果与潜力。其缘由之一是旅游海港的基础设施的短板。



除了下龙市有国际客运港以外，其他地方还没有专门服务于旅游的海港。客运海港的缺乏致使配套服务不全面，有时候优先让货船停泊。在一些海港，游客们要走很长一段路方能到达旅游包车停车场。这对游客们的体验产生不良影响。



此外，邮轮和游客入境手续的办理之所以要花很多时间，是因为其行政手续繁多。这导致旅行社面对种种困难。能够服务于邮轮游客并满足其要求的企业数量并不多。签证政策不灵活，邮轮游客的停留时间较短。



乘坐邮轮前往越南的外国游客消费支出高，因此应将这种旅游模式确定为战略性产品之一。换而言之，旅游业应多措并举化解障碍和短板，为推动邮轮旅游模式发展营造通畅环境。



因此，我们应着力加快对旅游海港投资，优化其基础设施，朝着更加开放的方向调整签证政策，朝着简化行政手续的方向调整出入境手续，避免给游客们带来不必要的麻烦，与此同时逐步建立由一系列高端产品、服务组成的邮轮旅游体系，以满足日益增高的高端游客的需求，延长游客的停留以让游客支付更多，提升景点的竞争力。（来源：《人民报》）

越通社