促进遗产对接 推动旅游发展

以大力促进交流、推崇和促进遗产对接、开发更多旅游产品为目的，主题为“促进遗产连接 推动旅游发展”的2023年河内旅游节给游客留下了美好的印象。首都河内及各地方的手工艺村独特价值、美食文化为吸引游客前来首都旅游注入强劲的动力。

“沿着佛皇足迹”体验之旅就是“促进遗产连接 推动旅游发展”的2023年河内旅游节的亮点。对河内经营与技术大学学生来说，该体验之旅十分有趣，并给他们留下深刻印象。“跟随佛皇足迹”体验之旅结束后，木版制作体验也加深了游客对越南文化历史的了解。

河内经营与技术大学学生武氏青梅说：“参加‘沿着佛皇足迹’体验之旅之后，我们都感到非常有趣。我们有机会了解升龙皇城世界文化遗产、永严寺、安子遗迹区和陈仁宗皇帝的事迹”。

升龙皇城遗产区导游 黄越霞：“‘沿着佛皇足迹’体验之旅可增进游客对陈朝历史，尤其是陈仁宗皇帝事迹的了解。此外，游客还可以体验木版制作，了解越南首个世界记忆遗产—阮朝木版”。

此外，古螺国家特殊遗迹探索活动和连州弓箭制作体验活动也给游客，尤其是儿童们带来有趣的体验。

河内市市民裴青松说：“一个星期以前，我家孩子与同学们在古螺城一起参加了体验活动，今天在这里，除了参加弓箭制作体验活动外，小朋友们还获得有关古螺城的历史，为增进他们对越南历史进程的认识创造稳固基础”。

小学生阮友黄安说：我刚刚完成安阳王神弓模型的制作，非常有意思。该活动让我更加了解越南的文化历史。

此外，2023年河内旅游节上的旅游产品展位向参观者和游客介绍旅游套餐、特价机票以及手工艺村空间、河内美食，为游客带来更多有趣的体验。（完）