会见中，双方高兴地看到，在建交30年、建立全面伙伴关系10年以及将关系提升为全面战略伙伴关系2年来，两国关系在所有领域都日益积极、稳固地发展。



值得一提的是，经贸投资支柱成为了推动双边关系顺利发展的关键动力。2024年双边贸易额接近1500亿美元，美国成为越南第二大贸易伙伴和最重要的出口市场之一。



阮鸿延表示，越南始终将美国视为最重要的伙伴，并希望推动两国全面战略伙伴关系更加深入、实质和可持续地发展。从而，有助于加强两国之间的理解和战略信任。越南和美国的经济及进出口商品结构具有互补性，因此两国贸易额多年来快速且稳定增长，确保了重要基础并维护了双边合作中的国家利益。

会见场景。图自工贸部

阮鸿延补充说，越南的一贯政策是希望与美国建立和谐、可持续、稳定、互利的经贸关系；同时，无意制造任何可能损害美国工人或经济安全、国家安全的障碍。



阮鸿延还介绍了越南政府正在主动实施的具体解决方案，以全面、和谐和可持续地推动与美国的经济、贸易和投资关系。此外，建议两国技术层面继续交流，以便美国早日承认越南的市场经济地位。这将是一个重要的决定，与两国当前全面战略伙伴关系的地位相称。



贾米森·格里尔表示，美国的新贸易政策纯粹旨在进一步巩固美国的经济安全、保护工人利益并确保贸易公平；并非旨在损害合作伙伴国家。然而，在贸易交流中，各方必须获得相应的经济利益；因此，越南需要采取更有力的措施，以在未来进一步开放市场并改善贸易平衡。

谈到对美国关税政策变化的担忧，双方一致认为，现在是越南和美国需要紧密合作的时候，通过主动核查和考虑消除贸易壁垒和投资障碍，建立一个公平、可持续的商业环境；建立有效机制，控制商业欺诈、原产地欺诈和非法转运活动。



会谈结束时，双方同意在技术层面进行定期磋商，及时解决具体问题，以建立和谐、可持续、稳定以及符合两国全面战略伙伴关系的经济贸易关系。（完）