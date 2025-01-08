促进越美教育合作和文化交流

苏林高度评价尼古拉斯•贝格鲁恩先生与阮氏莲恒女士过去为越美关系的发展所提供的支持，并强调，越南重视与美国的关系，愿推动双边关系不断走深走实，造福两国人民，为地区和世界的和平、稳定与可持续发展作出贡献。

苏林建议尼古拉斯•贝格鲁恩与阮氏莲恒继续在越南探索新的投资和研究机会，并配合有效落实哥伦比亚大学与越南各所大学院校大学之间现有的合作协议。

苏林强调，越南正在进入新发展纪元，越南全党全民在努力落实越共十三大提出的目标，即越南到2030年成为中等偏上收入的发展中国家，以及到2045年成为高收入的发达国家。为实现这一目标，越南坚定建设独立、自主、深度融合全球一体化，确定科学技术、创新和建设高素质人力资源为战略突破性作用，通过激发内生动力与和平利用外部资源相结合的方式来实现国家发展的主张。苏林强调，越南将继续为包括美国在内的外国投资者在越南活动创造有利条件，以及重视促进两国教育合作、人文交流。

尼古拉斯•贝格鲁恩与阮氏莲恒高度赞赏越南领导人和苏林总书记的远见，并强调，他们愿为今后促进两国关系的努力提供支持，同时促进适当的投资机会，为推进美越关系发展做出贡献，以及支持越南实现各项目标。（完）