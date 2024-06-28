促进越泰加强型战略伙伴关系日益深入务实发展

6月27日下午，越南国会副主席阮氏清礼节性拜会了泰越友好议员小组主席萨猜（Sakchai Tanaboonchai）一行。 阮氏清相信，泰越友好议员小组代表团此访将为密切两国友好议员小组的合作关系，进一步巩固两国国会关系和加强两国议员交流活动，促进越泰加强型战略伙伴关系作出贡献。

阮氏清表示，越南国会将继续与泰国众议院和参议院的合作，助力推动两国加强型战略伙伴关系。

阮氏清强调，越南始终重视并希望进一步加强两国之间的紧密、信任和加强型战略伙伴关系，共同努力在不久的将来实现关系升级。这将为越泰双边关系注入新动力，进一步增强两国互信、凝聚力、协调力，以应对时代挑战，给两国人民带来实实在在的利益，致力于地区和平稳定、合作与可持续发展。

在两国良好的政治关系基础上，两国立法机关的合作关系不断得到加强和发展。越南党和国家领导人一向关注促进两国立法机构之间的合作。

阮氏清建议，两国继续发挥两国友好议员小组的桥梁作用，推动双方代表团，特别是高层互访与接触、各渠道，尤其是两国立法机构之间的交流计划，互相分享立法经验并监督两国签署的合作协议的实施。

越南国会和政府一向创造有利条件，鼓励泰国企业继续在越南经营和扩大投资，特别是在数字化转型、数字经济、绿色经济、清洁能源、公平能源转型等领域。

阮氏清希望，泰国议会继续关心支持两国在联合国、东盟议会联盟、东盟和次区域合作机制等多边合作机制上的合作；双方及东盟国家保持磋商和密切协调，推动东盟共同体建设进程；加强东盟内部团结，发挥东盟在处理地区问题中的核心作用。

萨猜指出，40年来，泰越友谊与合作关系，特别是以两国友好议员小组成立为亮点的两国国会合作关系不断得到巩固和稳步发展。泰越友好议员小组自成立以来开展了许多务实活动，旨在加强两国议员乃至两国国会关系。

泰越友好议员小组此次访越是不断加强和推动两国友好合作关系向更深层次和更实质方向发展的良好契机。萨猜强调，将努力当好继承和发展越泰良好关系的桥梁纽带。（完）