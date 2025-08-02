促进越新企业数字经济合作

据越通社驻新加坡记者报道，8月1日，越新可持续贸易与创新论坛在新加坡制造商总会（SMF）总部举行，标志着两国在数字经济和绿色转型方面的合作迈出新步伐。

本次贸易促进活动的亮点是越新首个双边B2B电子商务平台Vietnamsgp.arobid.com 的正式上线。该平台由 Arobid 与 Ecohud 联合开发，采用人工智能（AI）、大数据（Big Data）、3D虚拟展览和市场行为分析技术，助力两国企业在数字空间中寻找合作伙伴、签署合同并展示产品。

越南驻新加坡大使陈福英强调，在当今全球经济格局中，区域贸易对接不再是一种选择，而是一项必要行动。借助新平台，双方企业能够简化跨境交易流程、采购流程并运用智能数据，推动贸易活动更加高效、智能、绿色和公平。

在座谈中，双方代表就在世界和地区局势不稳定、绿色转型与数字化转型加速的背景下越新贸易合作前景进行了分享。越南驻新加坡商务参赞高春胜提醒越南企业在与新加坡伙伴进行贸易往来时，应注意当地文化、法律法规，充分了解合作对象，并在签署重要协议前获得专业咨询。

在接受越通社驻新加坡记者采访时，陈福英大使表示，越新首个B2B电子商务平台的上线是具有战略意义的一步，并表达三项期望：一是希望该举措有助于在2028年前将双边贸易额提升至300亿美元；二是推动越南产品更深入、更便捷地进入新加坡市场并以此走向世界；三是提升越南企业、出口商以及越南对外贸易的国际地位。

Ecohub.arobid.com创始人冯氏爱云表示，选择在新加坡发布双边B2B电商平台，是因为新加坡是区域内非常强大的“绿色中心”，可作为全球市场拓展的跳板。该平台的推出不仅使新加坡企业更便捷地接触到越南企业，也为其支持绿色企业参与绿色转型、提供绿色转型服务创造了新机会。

在本次活动框架内，Arobid科技股份公司与High West基金签署了谅解备忘录，计划实施一项金融支持方案，协助越南企业以智能方式出口至美国市场。同时，Arobid公司还与CRIF D&B（越南）集团签署了合作协议，为企业在绿色转型过程中提供支持，协助其获得符合全球标准的ESG（环境、社会与公司治理）认证。（完）