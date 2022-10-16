促进越南胡椒在法国市场的销售

据越通社驻法国记者报道，为了加大越南食品工业在欧洲等国际市场上的推广力度，越南胡椒协会（VPA）日前与法国工商会（CCI）和越南驻法国大使馆联合举行企业对接会。

作为越南工贸部主持的2022年国家贸易促进计划框架内的活动之一，此次活动吸引了越南近20家大型制造商和出口商以及30家法国香料进口商、批发商和零售商的参与。

越南驻法国大使丁全胜对接会上发表讲话时对众多越南和法国企业出席活动表示高度评价，认为其体现出企业对越南主打香料的关注。

越南胡椒协会主席黄氏莲表示，法国是越南在欧盟的重要市场。在进出口金额方面，法国目前在该地区排名第四，仅次于德国、荷兰和英国，但它是一个潜在市场。越南对法国的

胡椒

占对欧盟出口的10%。

法国胡椒和香料公司首席执行官阿尔诺·文森特在接受越通社驻法国记者采访时表示，越南胡椒早已为人所知，其质量日益提高。Aromatum公司代表格雷瓜尔·库尔姆表示，越南胡椒产业目前优势巨大，因为越南是世界领先的胡椒生产国，胡椒产品质量越来越高，

越南

公司越来越强大，市场竞争力越来越大等。

值此机会，越南胡椒协会于10月15日至19日参加了世界上最大的食品创新盛会——2022年法国巴黎SIAL国际食品展。参加展会是提升越南食品工业在欧盟市场乃至全世界的国家品牌形象的好机会。

据欧洲统计局（Eurostat）的数据，越南胡椒在法国胡椒进口总量所占比重从2020年的37.61%增加到2021年的40.81%。此次对接会将为越南胡椒更深入地进军

法国市场

敞开大门。（完）