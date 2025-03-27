促进越南智能制造领域的合作

越南外资企业协会主席阮卖在论坛上致辞时表示，在2025年经济社会发展计划中，越南力争实现经济增长率达8%以上，为后续几年取得突破性进展注入动力的目标。为实现上述目标，越南正集中革新基于科技、数字化转型的增长模式，发展绿色经济和循环经济。

“越南主张通过创新、数字化转型提高竞争力，通过体制改革促进智能工业发展，减少行政手续，优先吸引高质量、高科技的外国直接投资资本”，阮卖强调。

据财政部的数据，2025年前两月，流入越南的外商直接投资（FDI）总额达近69亿美元，同比增长35.5%；进出口总额达1270.7亿美元，继续巩固越南在全球制造业的重要地位。

目前，越南制造业正加速推进向自动化、数字化、智能化转型进程，在电子、汽车、新能源、半导体等高科技产业推动下，智能制造技术正在逐步得到普及。

2025年越南全球智能制造论坛的展位。图自互联网

越南正按照创新创造的方针积极转变增长模式，将科技和教育作为国策，向数字经济、数字企业、数字政府、循环经济、绿色生产、绿色消费转型，减少温室气体排放，到2050年实现净零排放。 为实现这一目标，越南党和国家集中完善体制、法律和政策，确保符合国际惯例；同时，保障国家机器高效地运行，简化行政手续，降低企业和民众的成本和时间成本。

阮卖表示，这是在越南各省市外商直接投资项目的投资机会，以享受越南新一代自由贸易协定合作伙伴的优惠待遇。 论坛上，诸多中国投资者强调，越南作为亚洲新兴制造业中心，在全球智能制造产业链中发挥着日益重要的作用。

2025年越南全球智能制造论坛于3月26日至27日举行，是国内外企业界寻找合作伙伴、更新技术趋势并获取创新解决方案和掌握越南关于投资、工业和数字化转型新政策的机会。（完）