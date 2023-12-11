促进越南北部边境省份与中国的经贸合作

为落实政府和政府总理的指示，9日，越南工贸部已举行了促进越南北部边境省份与中国经贸合作会议。会议以线上和线下相结合方式举行。工贸部部长阮鸿延出席会议并发表讲话。

阮鸿延在会议上发表讲话时强调，越中陆地边界线长近400公里，经过越南北部7个省份。该特点已为两国带来经济发展，尤其是边境地区和口岸经贸发展的优势。

多年来，中国一直是越南最大贸易伙伴之一。双边贸易总额占越南进出口总额的四分之一。越南也是中国在世界上第六大贸易伙伴和在东盟最大贸易伙伴。

在越共中央总书记阮富仲于2022年底访问中国后，两国政治外交关系发生许多变化。特别是，其后中方已解除了新冠肺炎疫情防控措施。关于经贸活动和边贸互动恢复正常，许多口岸也恢复运营。

会议上，高平、奠边、河江、老街、莱州、谅山、广宁等北部边境省份报告了边境地区贸易投资情况，提出存在的不足和解决的方向，提出促进北部边境各省与中国的经贸合作的措施。

外交部、农业与农村发展部、财政部海关总局等的代表，工贸部各厅局领导代表已解答有关扩大、升级和承认口岸，各边境通道动植物检疫以及为输出中国的农产品开放市场等的建议和意见。

阮鸿延在发表总结讲话时强调，两国，特别是两国各边境地方之间的经贸合作有起色，两国之间的合作和配合关系继续得到巩固、扩大，走向深入和务实，取得更高的效果。他同时指出两国经贸关系，尤其是边境贸易存在的不足。（完）